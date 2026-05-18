Congreso define ruta para cubrir vacantes de órganos electorales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aseguró que el proceso no debe centrarse únicamente en llenar las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), sino en transformar primero el marco legal que rige a estas instituciones para evitar futuras crisis de parálisis institucional.

La ruta para la sustitución de las vacantes en los órganos electorales de Honduras ha quedado definida bajo un orden de prioridades legislativas.

Para el titular del Legislativo, avanzar en una elección bajo la normativa actual representaría un riesgo para la estabilidad de los próximos comicios.

La postura institucional sostiene que el país requiere “candados” de blindaje que regulen la integración, funciones y atribuciones de los consejeros, con el fin de garantizar que estos actúen conforme a la ley y no a consignas partidarias que puedan derivar en un nuevo bloqueo del sistema electoral.

“No vamos a elegir mientras no se hagan reformas de blindaje sobre cómo se integra, cómo obedece, cómo se desarrolla y las atribuciones del Consejo Nacional Electoral; si elegimos tal como está la ley, en el próximo proceso cualquier loco nos va a boicotear la elección”, manifestó Zambrano.

El legislador explicó que el sistema electoral se encuentra en un estado de parálisis técnica, lo que motiva la necesidad de reformas urgentes. Incluso detalló que se analiza una modificación para que las actuales autoridades, junto a sus suplentes, puedan realizar el cierre administrativo del pasado proceso electoral general, garantizando que las tareas institucionales no queden en abandono ante vacantes por renuncias, permisos o procesos judiciales.

En cuanto a la distribución de fuerzas dentro de los organismos electorales, Zambrano subrayó que el consenso de 86 votos es la única vía para realizar los nombramientos.

En ese sentido, puso en duda si la vacante que dejó Marlon Ochoa debe ser entregada automáticamente al partido Libertad y Refundación (Libre) o si debe elegirse un perfil neutral que permita un balance dentro del CNE de cara a las elecciones de 2029.

“La ley no establece que se tenga que elegir al sustituto de Libre, pero se ocupan 86 votos y no los tenemos solo con el Partido Nacional; hay que preguntarle a la gente si esa vacante se le da a Libre o a alguien neutro que haga un balance para no poner en peligro la elección”, cuestionó el presidente del Poder Legislativo.