Organizaciones magisteriales denuncian que aumento a docentes no será reflejado en mayo

Tegucigalpa, Honduras

Según el pronunciamiento, tras una comunicación sostenida con la ministra de Educación, se confirmó que estos retrasos han generado un sobregiro presupuestario que impide la aplicación inmediata del ajuste salarial. No obstante, el incremento sí será aplicado para docentes del programa Proheco y voluntarias educativas.

La Federación que aglutina a todas las Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) informó, a través de un comunicado, que el aumento salarial acordado para el magisterio nacional no será incluido en el pago correspondiente al mes de mayo, debido a retrasos administrativos en los dictámenes enviados a la Secretaría de Finanzas.

La FOMH indicó que, en busca de mantener la calma y la estabilidad entre el gremio docente, se otorgará un compás de espera para que el aumento sea incorporado lo antes posible, tomando en consideración la difícil situación económica que atraviesa el país.

En el comunicado, las organizaciones magisteriales exigieron a las Direcciones Departamentales de Educación acelerar los procesos de nombramiento de docentes, con el fin de cumplir en tiempo y forma con la creación de planillas, conforme a lo establecido en los reglamentos internos de la Secretaría de Educación.

Asimismo, solicitaron a la ministra de Educación la destitución inmediata de aquellos directores departamentales que, según señalan, estarían obstaculizando los trámites administrativos relacionados con nombramientos y elaboración de planillas.

La federación reconoció el malestar existente entre los docentes por el incumplimiento del aumento salarial en mayo y expresó su respaldo a las inquietudes del gremio, comprometiéndose a continuar los procesos de diálogo para mejorar las condiciones laborales del sector.

Finalmente, la FOMH hizo un llamado a los docentes a no dejarse influenciar por información falsa que, según el comunicado, estaría siendo difundida por grupos sin representación legítima y que buscan generar desestabilización en el sistema educativo.