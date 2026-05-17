Lewandowski, adiós llorando al Camp Nou, emotiva imagen de su mujer y el MVP del Barcelona

Luego, en los últimos minutos se vino la despedida de Robert Lewandowski como jugador del Barcelona en el Camp Nou y no olvidará nunca el partido contra el Betis. El exjugador del Bayern, de 37 años, anunció el sábado que no seguiría en el Barça y, por lo tanto, el cruce contra el conjunto verdiblanco era su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta culé, que ha defendido en 192 compromisos entre todos los torneos.