Lewandowski, adiós llorando al Camp Nou, emotiva imagen de su mujer y el MVP del Barcelona

Las imágenes del triunfo del Barcelona (3-1) contra el Betis en la jornada 37 de la Liga Española, en lo que fue el adiós de Robert Lewandowski en el Camp Nou como jugador azulgrana. Se despidió entre lágrimas
Los jugadores del Betis hacen el pasillo a los del FC Barcelona tras haberse proclamado campeones de LaLiga 2025-2026.
El 11 titular del Barcelona con Robert Lewandowski en su último partido en el Camp Nou como barcelonista.
El Barcelona utilizó una camiseta especial como campeón de la Liga Española 2025-2026.
Raphinha, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Joan Garcia, Eric García y Pedri recibieron sus premios por estar incluidos en el Equipo de la Temporada de LaLiga.
Raphinha abrió el marcador en el primer tiempo y puso en ventaja al Barcelona. El brasileño volvió a la titularidad a lo grande.
La felicidad de Raphinha tras su primer gol del partido. Ya olvidó la lesión y regresó de la mejor manera.
Los jugadores del Barcelona son como una familia, así festejaron el primer gol de Raphinha.
En la segunda parte, Raphinha volvió a marcar tras un regalo del Betis y firmó el 2-0 en ese momento.
Raphinha llegó a 12 goles en esta temporada de la Liga Española 2025-2026.
Isco Alarcón marcó de penal el gol del descuento del Betis. Engañó por completo a Joan García.
Joao Cancelo firmó un golazo para sellar la victoria 3-1 del Barcelona sobre el Betis. Así celebró el portugués.
Luego, en los últimos minutos se vino la despedida de Robert Lewandowski como jugador del Barcelona en el Camp Nou y no olvidará nunca el partido contra el Betis. El exjugador del Bayern, de 37 años, anunció el sábado que no seguiría en el Barça y, por lo tanto, el cruce contra el conjunto verdiblanco era su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta culé, que ha defendido en 192 compromisos entre todos los torneos.
Robert Lewandowski deja huella futbolística y personal en el Barcelona, como confirmaron las constantes muestras de agradecimiento que recibió este domingo por parte de la afición azulgrana. Los seguidores reconocieron sus goles, su compromiso y su profesionalidad y también su declarado amor hacia la Ciudad Condal.
El internacional polaco pone punto y final a su trayectoria como culé, tras cuatro temporadas, pero lo hace después de comprobar el gran cariño que le tiene la familia azulgrana. Tuvo una despedida de leyenda.
Hansi Flick lo cambió en el minuto 84 y Robert Lewandowski dejó el césped llorando. El polaco no pudo contener las lágrimas y salió muy emocionado del campo.
Robert Lewandowski recibió el cariño y los abrazos de sus compañeros cuando abandonaba el terreno de juego.
Un grande reconociendo a otro. A su salida del campo, Isco le dio unas palabras a Robert Lewandowski en su despedida del Spotify Camp Nou.
Hansi Flick también esperaba a Robert Lewandowski y le dio este emotivo abrazo.
Lewandowski vivió un día inolvidable. Desde que salió a calentar recogió el cariño de la afición del Barcelona, que durante todo el encuentro contra el Betis fue coreando su nombre, aplaudiendo su fútbol vertical, sus ocasiones... No dejó de recibir muestras de afecto y reconocimiento. Él las devolvió levantando el brazo y tocándose el escudo y el corazón.
"Robert, contigo comenzó todo": El reconocimiento de los aficionados del Barcelona para Lewandowski.
Tras el pitazo final, Robert Lewandowski volvió a entrar a la cancha para recibir un homenaje de leyenda. Y de nuevo rompió en llanto muy emocionado.
Lewandowski, con ofertas de Arabia, la MLS y europeas, deja el equipo culé tras haber ganado siete títulos colectivos (tres Ligas, tres Supercopas y una Copa) y el Pichichi de la temporada 22-23, la primera como culé, en la que marcó 23 goles. En total, ha festejado 119.
Uno de los momentos más emotivos de la despedida fue con su esposa Anna Lewandowska. La influencer polaca ingresó al campo con sus dos hijas y lloró junto a su marido.
Seguidamente se dieron un fuerte abrazo y un beso. Ambos decidieron que lo mejor para su familia era terminar su ciclo en Barcelona.
Joan Laporta, que se mostró emocionado, le dio todo su cariño a Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski fue manteado por sus compañeros. Su rostro de felicidad lo dice todo.
El polaco es muy querido en el vestuario del Barcelona. Los más jóvenes lo admiran y le piden consejos. Así lo despidieron en el Camp Nou.
Robert Lewandowski, que tuvo el apoyo de su mujer y de sus hijas sobre el césped, dio un discurso de agradecimiento a los aficionados culés que lo apoyaron durante las cuatro temporadas.
"Muchas gracias por venir hoy, es un día muy emocionante. Es algo muy emocionante y muy difícil. Cuando vine, sabía que el club era grande, pero con ustedes ha sido increíble. Desde el primer día, me sentí en Barcelona y en este campo como en casa", empezó Lewandowski su discurso.
"Gracias a los compañeros, a los entrenadores y todos los trabajadores de club. Ha sido un honor jugar en este club, hemos vivido grandes momentos en estos cuatro años", añadió muy emocionado.
"Me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido, pero siempre los llevaré en el corazón. Una vez culé, siempre culé. Muchas gracias, Visca el Barça y Visca Catalunya", dijo el polaco.