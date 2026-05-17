Arcángel: “No hay hombres feos, solo hombres sin dinero"

Cuando una mujer te da la oportunidad de entrar en su vida, que a lo mejor le fue mal en una relación pasada y tú te pones con esa porquería, te botan y te pegan cuernos. Tu trabajo es hacer que esa mujer olvide las malas experiencias de su pasado contigo. Tienes que prometerle un buen presente y asegurarte que su futuro sea mejor que su pasado. Yo soy un tipo bien seguro de mí mismo, dejamos de hablar de ese cabr*n. Si me das la oportunidad de entrar en tu vida, se supone que lo que verdaderamente me importe es que, el que quien está contigo soy yo".