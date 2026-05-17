Arcángel: “No hay hombres feos, solo hombres sin dinero"

El pasado lunes Arcángel revolucionaba el Movistar Arena de Madrid con su 8va maravilla World Tour. 20 aniversario y repetía este jueves con un segundo concierto en la capital donde demostraba, una vez más por qué es uno de los nombres destacados en la escena urbana. Uno de los pioneros que lleva dos décadas reivindicando un género que comenzó siendo marginal y ahora es de masas.
Lejos quedan aquellos tiempos de dúo con De La Guetto y producciones de DJ Nelson y Luny Tunes, pero en su concierto todavía se nota esa esencia de los comienzos. Es un icono y lo sabe y, no lo llamemos prepotencia, es aura.
"Es mi primer concierto en solitario en este país. Yo siempre preguntaba que por qué no íbamos a España a reventarla. Pero he entendido que el tiempo de Dios es perfecto y que las cosas pasan cuando él quiere, no cuando yo diga", decía en su primera fecha en Madrid. El miércoles pasó por Barcelona y en su segunda cita en Madrid parecía que le había cogido el gusto rápido.
Salió al escenario con la cara tapada, y cuando se descubrió ahí estaba él, hierático, con calma, pose y ganas de demostrar que es un grande, o un legado, o simplemente La Maravilla. Vamos, que, si fue un amigo el que te acercó a su música, ya lo dijo él, “dale las gracias porque te salvó la vida”.
En el evento también había morbo por la polémica de la vez anterior cuando decidió pronunciar un discurso para defender a nuestro país frente a las críticas por la conquista de América. Dejó claro que no tenemos que pedir disculpas por nuestro pasado colonial. Los titulares del día siguiente reproducían sus palabras y provocaba enfados al otro lado del charco. También defendía el español como idioma, pero nada de eso hubo en la segunda fecha.
Decidía centrarse más en la autoestima. “Hay que darle muerte al mito de los hombres feos en nuestra sociedad porque verdaderamente eso no existe. Yo no sé si aquí hay un par de cabrones que se sienten feos, tienen que trabajar en la autoestima. La palabra de esta canción es aura, brillo, esto es fácil, no hay hombre feo, siempre lo he dicho, lo que hay es hombre sin dinero en el bolsillo y eso no es malo, lo malo es que tú te mueres sin peso en los bolsillos”, expresaba.
“Yo era feísimo antes, horrible, patético, difícil de mirar, pero tengo una aplicación, que la abro y me enseña mi cuenta de banco y yo me siento bello, hermoso, magnífico me siento. Después de acabar esta gira me voy a poner más lindo todavía”, añadía.
Y no era sus únicas palabras respecto a este tema. Más adelante volvía y con palabras más duras: “El hombre inseguro no vale nada. El hombre inseguro tiene que pegarse un tiro y morirse. Cuando veo un hombre inseguro, yo digo, ‘hombre, tú no debiste haber nacido’. Es mi opinión, yo me busco mucha candela por las cosas que digo, pero no me importa lo que nadie diga, lo digo yo. El hombre inseguro debe tirarse por un piso 20 y no volver a levantarse más nunca”.
Y si no había encendido el fuego suficiente, añadía que, “la mujer necesita seguridad, la mujer necesita actitud. Un saludo a esas mujeres más seguras que los hombres”. Dudaba sin continuar, pero ya metido en faena, por qué no, “se supone que tú no estés preguntándole a tu mujer cuántos hombres tuvo ella antes que tú, eso no es problema tuyo, no seas inseguro.
Cuando una mujer te da la oportunidad de entrar en su vida, que a lo mejor le fue mal en una relación pasada y tú te pones con esa porquería, te botan y te pegan cuernos. Tu trabajo es hacer que esa mujer olvide las malas experiencias de su pasado contigo. Tienes que prometerle un buen presente y asegurarte que su futuro sea mejor que su pasado. Yo soy un tipo bien seguro de mí mismo, dejamos de hablar de ese cabr*n. Si me das la oportunidad de entrar en tu vida, se supone que lo que verdaderamente me importe es que, el que quien está contigo soy yo".