Pichichi LaLiga: Vinicius anota, otro marca doblete y Mbappé falla; tabla goleadores

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras los partidos de la jornada 37 este domingo.
22. Alberto Moleiro (Villarreal) -- El español tuvo minutos este domingo ante el Rayo Vallecano, pero su equipo perdió por 2-0. Se queda con 10 anotaciones en la penúltima jornada de la Liga Española.
21. Gerard Moreno (Villarreal) -- También vio acción ante el Rayo y se fue en blanco. Se estanca en la tabla con sus 10 anotaciones.
20. Hugo Duro (Valencia) -- El delantero marcó este domingo en el triunfo ante Real Sociedad (3-4) y escaló en la tabla tras alcanzar 10 dianas.
19. Akor Adams (Sevilla) -- El atacante jugó en esta jornada 37 ante el Real Madrid, pero no pudo marcar. Se queda con 11 tantos.
18. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- Tuvo minutos en esta fecha ante el Villarreal; no anotó y se mantiene en la lista con 11 anotaciones.
17. Carlos Espí (Levante) -- El futbolista español volvió aparecer en esta jornada 37 de la Liga Española y lo hizo en el triunfo 2-0 ante el Mallorca. Lleva 10 anotaciones.
16. André Silva (Elche) -- El portugués fue titular ante el Getafe este domingo, pero no pudo marcar. Se mantiene con 10 tantos.
15. Juan "Cucho" Hernández (Real Betis) -- No estuvo ante el Barcelona y se quedará en esta recta final de la Liga Española con sus 11 anotaciones.
14. Lucas Boyé (Alavés) -- No ha jugado en los últimos partidos, por lo que se ha quedado relegado con 11 goles.
13. Georges Mikautadze (Villarreal) -- No tuvo acción en esta fecha 37 de la Liga Española y se queda con 11 goles en la recta final de la temporada.
12. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- Anunció que dejará el equipo a final de temporada y este domingo se despidió del Spotify Camp Nou. El polaco registra 13 anotaciones.
11. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego estuvo este domingo ante el Girona, pero se fue en blanco. Registra 13 anotaciones en la actual campaña de la Liga Española.
10. Tony Martínez (Alavés) -- Sigue su buena racha y en esta fecha 37, le dio el triunfo a su equipo ante el Real Oviedo (0-1). Ya suma 13 goles en la actual temporada.
9. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño regresó a la titularidad tras la lesión y este domingo firmó un doblete ante el Real Betis. Llegó a 13 tantos en la temporada.
8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El atacante no anotó en el duelo ante el Athletic Club (1-1) y se queda con 14 goles a falta de una jornada en la Liga Española.
7. Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) -- Fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo marcar ante el Valencia. Registra 15 anotaciones en la temporada de la Liga Española.
6. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño volvió a marcar este domingo en Liga Española y llegó a los 16 goles en la temporada.
5. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil del Barcelona dejó 16 goles antes de sufrir una lesión en la recta final de la temporada.
4. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El español no fue convocado para este domingo en el duelo ante el Betis y se queda en la tabla con sus 16 tantos.
3. Budimir (Osasuna) -- El delantero se fue en blanco en esta fecha 37 ante el Espanyol. Se mantiene en el top con sus 17 tantos.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- El kosovar no pudo marcar ante el Levante este domingo y se le complica la pelea por el Pichichi. Registra 22 tantos en la temporada.
1. Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés nuevamente falló con el gol y se fue en blanco en esta jornada 37. Kylian lidera la tabla de goleadores con 24 anotaciones.