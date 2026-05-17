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Barcelona confirma primera baja, Xabi regresa como DT y crack deja al Real Madrid

Xabi Alonso regresa como técnico, figura se despide del Barcelona, ofrecen crack al Real Madrid y otro dejará el club; se conoce postura de Mourinho.

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Así marcha el mercado de fichajes en el fúbtol internacional: rumores, salidas y fichajes oficiales.
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Casemiro ya se despidió de Old Trafford tras el partido ante el Nottingham Forest: "Lo mejor de este club son ustedes, fans".
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Denzel Dumfries sobre su futuro con el Inter de Milán: "Miren, no hay secretos. Todo el mundo sabe que hay una cláusula en mi contrato. Puedo decirles que estoy muy contento aquí. Tengo un Mundial por delante y luego, como todos los años, me reuniré con el club para revisar la situación"
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Fabrizio Romano confirma que el Napoli ha ejecutado la opción de compra de Rasmus Hojlund. El club pagará 44 millones de euros al Manchester United.
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Informa 'Sky Sports' que Filipe Luis podría regresar a Europa y la principal opción es para dirigir al Bayer Leverkusen de Alemania.
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El Bayern Múnich agradeció y despidió este sábado a Nico Jackson que regresará al Chelsea: "Merci, Nico".
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OFICIAL // El central argentino Marcos Senesi, del Bournemouth, abandonará el club inglés a final de temporada cuando termine su contrato. Al ser agente libre a partir de julio, Senesi ha podido negociar con cualquier y se informa que el Tottenham puede ser su próximo destino.
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CONFIRMADO // Stephan El Shaarawy dejará la Roma al final de la temporada tras no renovar su contrato. Fue el propio futbolista quien anunció la despedida.
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'Sky Sports' revela que el Manchester United ha llegado a un acuerdo con Michael Carrick para que sea el entrenador del equipo hasta 2028.
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OFICIAL // El Bayern Múnich anunció el pasado viernes la renovación de su meta y capitán Manuel Neuer por una temporada más, confirmando así una noticia que era ya un secreto a voces en Alemania.
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Barcelona atento. La Juventus de Italia quiere el fichaje de Bernardo Silva y está dispuesta a realizar un esfuerzo económico por él, sería un salario de alrededor de 8 millones de euros.
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Diario AS informa que Josko Gvardiol ha sido ofrecido al Real Madrid. El croata ha estado en el radar de la institución blanca y tiene contrato con el Manchester City hasta junio del 2028.
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Según informa 'Gazzetta dello Sport', Bastoni se aleja como posible fichaje del Barcelona: el jugador esperaba movimientos rápidos por parte de club, pero el tema económico sigue siendo el problema.
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Mourinho vuelve a responder sobre el Real Madrid: "Lo que se dice y lo que no se dice, ninguno de nosotros es tonto. Obviamente hay algo. Pero no hay ningún contrato, no hay conversaciones entre el presidente del Real Madrid y yo. Por parte del Real Madrid, no tengo nada (...). Lo único que hay con el Real Madrid son conversaciones de Jorge (Mendes) con el presidente (Pérez) y con la directiva".
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'The Athletic' detalla que Dani Carvajal dejará al Real Madrid a final de temporada. El medio informa que el jugador ya conoce su situación en el club y por ende, abandonará al equipo.

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OFICIAL // El Chelsea confirmó este domingo el fichaje del español Xabi Alonso como su nuevo entrenador permanente para las próximas cuatro temporadas.
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El español ha firmado un contrato de cuatro años con el Chelsea y comenzará a trabajar el próximo 1 de julio de cara a la pretemporada: "El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club", dijo,
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OFICIAL // El delantero del Barcelona Robert Lewandowksi ha confirmado este sábado que abandonará el Barcelona al final de la presente temporada.
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"Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra", ha afirmado Lewandowski.
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