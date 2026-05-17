Barcelona confirma primera baja, Xabi regresa como DT y crack deja al Real Madrid

Mourinho vuelve a responder sobre el Real Madrid: "Lo que se dice y lo que no se dice, ninguno de nosotros es tonto. Obviamente hay algo. Pero no hay ningún contrato, no hay conversaciones entre el presidente del Real Madrid y yo. Por parte del Real Madrid, no tengo nada (...). Lo único que hay con el Real Madrid son conversaciones de Jorge (Mendes) con el presidente (Pérez) y con la directiva".