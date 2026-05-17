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La icónica actriz Ana Martin llega a sus 80 años: "Estoy muy feliz"

La actriz mexicana decidió no casarse ni tener hijos para dedicarse por completo a su gran pasión: la actuación.

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 14:46 -
  • Redacción web
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Ana Martin celebró el pasado 14 de mayo sus 80 años con buena salud, una actitud positiva y una trayectoria de más de seis décadas en el espectáculo mexicano.
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Nacida en 1946 como Ana Beatriz Martínez Solórzano, hija de Dina Solórzano y del actor Jesús Martínez “Palillo”, la actriz afirma sentirse plena y agradecida con la vida.
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“Estoy muy feliz, no todos los días se llega a los 80 años”, expresó la protagonista de telenovelas como "Gabriel y Gabriela", "El Pecado de Oyuki" y "Muchacha de Barrio".

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Con humor, aseguró que se siente bien, aunque ya no puede bailar como antes.
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Ana Martin inició como modelo y fue la primera representante mexicana en Miss Mundo 1963, certamen del que fue descalificada al descubrirse que era menor de edad.

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Después incursionó en cine, teatro, radio, fotonovela, radionovela, telenovela y giras, consolidando una carrera amplia y constante.
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La actriz recordó que decidió no casarse ni tener hijos para dedicarse por completo a su gran pasión: la actuación.
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También destacó el respaldo del público, incluidos los jóvenes que hoy la siguen en redes sociales.
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A sus 80 años, su consejo es claro: ante cada caída, pensar siempre que mañana será otro día.
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Y aunque cuenta con una amplia y exitosa trayectoria, Ana Martin también es recordada por su papel de Doña Refugio Ochoa Pérez, la madre de Rubí en la telenovela con el mismo nombre.

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