La icónica actriz Ana Martin llega a sus 80 años: "Estoy muy feliz"

Ana Martin celebró el pasado 14 de mayo sus 80 años con buena salud, una actitud positiva y una trayectoria de más de seis décadas en el espectáculo mexicano.
Nacida en 1946 como Ana Beatriz Martínez Solórzano, hija de Dina Solórzano y del actor Jesús Martínez “Palillo”, la actriz afirma sentirse plena y agradecida con la vida.
“Estoy muy feliz, no todos los días se llega a los 80 años”, expresó la protagonista de telenovelas como "Gabriel y Gabriela", "El Pecado de Oyuki" y "Muchacha de Barrio".
Con humor, aseguró que se siente bien, aunque ya no puede bailar como antes.
Ana Martin inició como modelo y fue la primera representante mexicana en Miss Mundo 1963, certamen del que fue descalificada al descubrirse que era menor de edad.
Después incursionó en cine, teatro, radio, fotonovela, radionovela, telenovela y giras, consolidando una carrera amplia y constante.
La actriz recordó que decidió no casarse ni tener hijos para dedicarse por completo a su gran pasión: la actuación.
También destacó el respaldo del público, incluidos los jóvenes que hoy la siguen en redes sociales.
A sus 80 años, su consejo es claro: ante cada caída, pensar siempre que mañana será otro día.
Y aunque cuenta con una amplia y exitosa trayectoria, Ana Martin también es recordada por su papel de Doña Refugio Ochoa Pérez, la madre de Rubí en la telenovela con el mismo nombre.