  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ataque armado deja al menos dos muertos en cancha de fútbol

Dos hombres murieron tras un ataque armado ocurrido en un campo de fútbol de San Francisco de Opalaca, Intibucá. Una de las víctimas fue identificada como Beltrán González Rodríguez

Ataque armado deja al menos dos muertos en cancha de fútbol

El hecho ocurrió en una comunidad fronteriza entre Intibucá y Santa Bárbara.
San Pedro Sula, Honduras

Al menos dos hombres murieron en un ataque armado registrado en un campo de fútbol del caserío Agua Sucia, aldea La Ceibita, en el municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá, zona occidental de Honduras.

De acuerdo con el reporte preliminar, personal policial asignado a la zona recibió una denuncia vía telefónica en la que se alertaba sobre varias personas heridas en el lugar, por lo que una patrulla se desplazó para verificar la información.

Al llegar a la escena, los agentes confirmaron el hecho y encontraron a dos personas sin vida. Una de las víctimas fue identificada como Beltrán González Rodríguez, mientras que la identidad de la segunda persona aún no ha sido establecida oficialmente.

Se conoció que, al momento de recibir la denuncia, la patrulla de Opalaca se dirigía hacia La Esperanza trasladando a una persona herida y a un detenido relacionados con otro hecho distinto.

Capturan a guardia de seguridad por intento de femicidio contra su pareja en Tegucigalpa

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las edades, ocupaciones o lugares de residencia de las víctimas.

Según información preliminar, los presuntos responsables serían integrantes de la banda conocida como “Los Osorto”, estructura que, de acuerdo con reportes de la Policía, opera en el municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. El informe policial detalla que, tras cometer el hecho, los sospechosos huyeron con dirección hacia ese sector.

El ataque ocurrió en una zona de difícil acceso, ubicada aproximadamente a una hora de la cabecera municipal de San Francisco de Opalaca y colindante con el municipio de San Francisco de Ojuera.

Hasta ahora, la Policía no ha confirmado capturas relacionadas con este caso y las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias