Ataque armado deja al menos dos muertos en cancha de fútbol

San Pedro Sula, Honduras

Al menos dos hombres murieron en un ataque armado registrado en un campo de fútbol del caserío Agua Sucia, aldea La Ceibita, en el municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá, zona occidental de Honduras.

De acuerdo con el reporte preliminar, personal policial asignado a la zona recibió una denuncia vía telefónica en la que se alertaba sobre varias personas heridas en el lugar, por lo que una patrulla se desplazó para verificar la información.

Al llegar a la escena, los agentes confirmaron el hecho y encontraron a dos personas sin vida. Una de las víctimas fue identificada como Beltrán González Rodríguez, mientras que la identidad de la segunda persona aún no ha sido establecida oficialmente.

Se conoció que, al momento de recibir la denuncia, la patrulla de Opalaca se dirigía hacia La Esperanza trasladando a una persona herida y a un detenido relacionados con otro hecho distinto.