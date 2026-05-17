Ultiman a balazos a un joven en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un joven de 25 años, identificado como Obed Eliud Martínez, perdió la vida la noche del sábado 17 de mayo tras ser atacado a disparos por individuos desconocidos en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula. Según relataron vecinos del sector, el joven Obed Martínez fue interceptado por personas desconocidas, quienes, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte de forma instantánea. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena del crimen.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se continuará con las investigaciones correspondientes. Familiares se presentaron en la escena, entre el dolor y consternación, manifestaron no entender las razones del hecho, ya que afirmaron que la víctima era una persona tranquila, dedicada a su trabajo y sin conflictos conocidos.

Crimenes en la colonia Perfecto Vásquez

Cabe destacar que este hecho se suma a una serie de eventos violentos registrados recientemente en la zona, los cuales mantienen en alerta a las autoridades policiales.