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Ultiman a balazos a un joven en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula

Un ataque armado en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula, dejó como víctima mortal a un joven de 25 años

Ultiman a balazos a un joven en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula

El joven Obed Eliud Martínez, perdió la vida la noche del sábado 17 de mayo tras ser atacado a disparos.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Un joven de 25 años, identificado como Obed Eliud Martínez, perdió la vida la noche del sábado 17 de mayo tras ser atacado a disparos por individuos desconocidos en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula.

Según relataron vecinos del sector, el joven Obed Martínez fue interceptado por personas desconocidas, quienes, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte de forma instantánea.

Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena del crimen.

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Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se continuará con las investigaciones correspondientes.

Familiares se presentaron en la escena, entre el dolor y consternación, manifestaron no entender las razones del hecho, ya que afirmaron que la víctima era una persona tranquila, dedicada a su trabajo y sin conflictos conocidos.

Crimenes en la colonia Perfecto Vásquez

Cabe destacar que este hecho se suma a una serie de eventos violentos registrados recientemente en la zona, los cuales mantienen en alerta a las autoridades policiales.

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La noche del 30 de abril tres jóvenes, identificados como Douglas Reconco (29), Rodolfo Alexander López (23) y Jafeth Santos (23), fueron asesinados por sujetos desconocidos mientras se encontraban reunidos y compartiendo en la vía pública.

En aquella ocasión, el comisionado y jefe policial de San Pedro Sula, Eduardo Lanza, señaló que la principal línea de investigación apuntaba a una posible disputa relacionada con el narcomenudeo, debido a la presencia de estructuras dedicadas a esta actividad en la zona.

"Lamentamos el hecho, pero la investigación va en esa línea. Se trata de un tema de pelea de territorio y microtráfico, donde están vinculadas personas que pertenecen a la Mara Salvatrucha y Pandilla 18", declaró el funcionario policial.

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Redacción La Prensa
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