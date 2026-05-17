Messi se exhibe: golazo y asistencia para el primer triunfo del Inter Miami en su nueva casa

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi anotó un golazo y dio una tremenda asistencia este domingo en la victoria por 2-0 del Inter Miami contra los Portland Timbers para entregar a su equipo la primera victoria en su nueva casa, el NU Stadium, en el quinto intento.

En el penúltimo partido antes de sumarse a la concentración de Argentina de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Messi alcanzó las 105 contribuciones de gol en su carrera en la MLS.

Fue una victoria muy esperada para el Inter Miami, que había sumado tres empates y una derrota en sus primeros cuatro encuentros en el NU Stadium: 2-2 ante Austin, 2-2 frente a New York Red Bulls, 1-1 contra New England Revolution y una derrota por 4-3 en el derbi ante Orlando City.

Si el resultado no fue más abultado fue mérito del meta canadiense James Pantemis, que realizó al menos cuatro paradas de mérito, entre ellas una gran intervención en el añadido ante una falta directa lanzada por Messi.