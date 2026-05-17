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Educación ordena clases presenciales toda la semana con horario reducido por ola de calor

El horario especial establecido será de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana para la jornada matutina y de 1:00 de la tarde a 5:00 de la tarde para la jornada vespertina

Educación ordena clases presenciales toda la semana con horario reducido por ola de calor

Educación indicó que durante estas jornadas los docentes deberán impartir sus clases con normalidad y, además, dejar asignaciones a los estudiantes para garantizar la continuidad del proceso educativo.

 Foto: Josué Cárcamo/ LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Educación instruyó a directores municipales, distritales y de centros educativos gubernamentales y no gubernamentales a continuar de forma presencial las actividades académicas del lunes 18 al viernes 22 de mayo, en atención a la ola de calor que afecta al país.

La disposición fue girada por instrucciones de la ministra Ivette Arely Argueta, quien indicó que durante estas jornadas los docentes deberán impartir sus clases con normalidad y, además, dejar asignaciones a los estudiantes para garantizar la continuidad del proceso educativo.

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El horario especial establecido será de 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana para la jornada matutina y de 1:00 de la tarde a 5:00 de la tarde para la jornada vespertina, con el objetivo de evitar la exposición de estudiantes y docentes a las horas de mayor intensidad solar.

En el comunicado, las autoridades explicaron que la medida busca reducir riesgos a la salud de la niñez y juventud ante las altas temperaturas que se registran en el territorio nacional.

Asimismo, señalaron que estarán atentos a las recomendaciones que emita Comisión Permanente de Contingencias para definir las acciones a seguir durante el resto de la semana.

La Secretaría de Educación agradeció el compromiso y la comprensión de la comunidad educativa ante la situación climática, reiterando el llamado a velar por el bienestar de los estudiantes y la calidad del proceso formativo.

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Redacción La Prensa
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