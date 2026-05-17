¡Kervin Arriaga anota nuevo gol en LaLiga y Levante sueña con la permanencia!

Valencia, España.

¡Otro más a la cuenta! El hondureño Kervin Arriaga volvió a marcar en la Liga Española y lo hizo este domingo para sellar el triunfo del Levante ante el Mallorca (2-0) en la jornada 37. Un tanto que aviva el sueño por la permanencia.

El catracho nuevamente partió como titular en el cuadro de los "Granotas". Los dirigidos por el portugués Luís Castro siguen en busca de la salvación en la recta final de la temporada, y con esta victoria, se mantiene el sueño de quedarse en Primera.

El Levante comenzó ganando con un tanto de Carlos Espí a los 31 minutos. Con la ventaja mínima en el marcador, el Mallorca estaba presionando por el empate, sin embargo, en el tramo final del partido apareció otra vez el hondureño para su equipo.