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¡Kervin Arriaga anota nuevo gol en LaLiga y Levante sueña con la permanencia!

El catracho anotó un nuevo gol en la Liga Española y lo hizo este domingo en un duelo clave por la salvación ante el Mallorca.

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 12:57 -
  • Lesly Gutiérrez
Valencia, España.

¡Otro más a la cuenta! El hondureño Kervin Arriaga volvió a marcar en la Liga Española y lo hizo este domingo para sellar el triunfo del Levante ante el Mallorca (2-0) en la jornada 37. Un tanto que aviva el sueño por la permanencia.

El catracho nuevamente partió como titular en el cuadro de los "Granotas". Los dirigidos por el portugués Luís Castro siguen en busca de la salvación en la recta final de la temporada, y con esta victoria, se mantiene el sueño de quedarse en Primera.

El Levante comenzó ganando con un tanto de Carlos Espí a los 31 minutos. Con la ventaja mínima en el marcador, el Mallorca estaba presionando por el empate, sin embargo, en el tramo final del partido apareció otra vez el hondureño para su equipo.

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Tras un tiro de esquina en el 86, Kervin Arriaga se alzó en el área chica y dio un testarazo para mandar a guardar el balón en la meta de Leo Román; este tanto selló otro triunfo clave del Levante en la recta final de la Liga Española.

Con el testarazo, Arriaga ya registra 3 goles en la Liga Española con los "Granotas". Antes, había marcado en dos ocasiones al Celta de Vigo - el primero el 2 de noviembre y el otro el pasado lunes 11 de mayo -.

Los números de Kervin Arriaga con el Levante ante el Mallorca en la jornada 37 de la Liga Española. Datos Sofascore

Los números de Kervin Arriaga con el Levante ante el Mallorca en la jornada 37 de la Liga Española. Datos Sofascore

Este es un tanto significativo, ya que mantiene al Levante en puestos de salvación y ahora dependen de si mismos para quedarse en la máxima categoría española. Llegaron a 42 puntos y se mantienen en la posición 15 a falta de una jornada.

El último desafío del Levante será el próximo sábado 23 de mayo en el Estadio La Cartuja en su visita ante el Real Betis. Por debajo de ellos, se encuentran Osasuna y Elche con los mismos 42, Girona con 40 y Mallorca se queda con 39. El único descendido hasta el momento es el Real Oviedo que tiene 29.

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Redacción web
Lesly Gutiérrez

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