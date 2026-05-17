Cae en La Lima pareja acusada de cobrar extorsión usando el nombre del cártel del Diablo

LA LIMA, CORTÉS

Una pareja señalada de hacerse pasar por integrantes del cártel del Diablo para intimidar y exigir fuertes sumas de dinero a sus víctimas fue capturada este sábado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el municipio de La Lima, Cortés. La detención se realizó en un operativo ejecutado a la altura de Brisas del Aeropuerto, sobre la carretera CA-13, donde los agentes interceptaron a los sospechosos que, según las investigaciones, operaban en varios municipios del Valle de Sula realizando amenazas y cobros de extorsión.

Los capturados fueron identificados como Wilmer Omar Enamorado Castejón, originario de Trinidad, Santa Bárbara, y residente en Villanueva, Cortés; así como Yasmin Dahen Galeas Linares, también originaria de Santa Bárbara y residente en Villanueva. De acuerdo con las autoridades, ambos son considerados autores materiales e intelectuales de múltiples cobros de extorsión que ascendían a varios millones de lempiras. Inicialmente, las exigencias económicas alcanzaban los siete millones de lempiras, aunque las investigaciones detallan que los cobros realizados rondaban los seis millones.