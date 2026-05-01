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Policía vincula masacre en la Perfecto Vásquez a disputa por microtráfico de drogas

Tres jóvenes fueron asesinados en horas de la noche del jueves en San Pedro Sula, luego que desconocidos dispararan desde vehículos

Policía vincula masacre en la Perfecto Vásquez a disputa por microtráfico de drogas

Rostros de los jóvenes que fueron tiroteados anoche en la colonia Perfecto Vásquez.

Fotografía redes
San Pedro Sula, Cortés.

Pelea de territorio vinculada a la actividad de microtráfico es la principal línea de investigación que tienen las autoridades policiales luego de la masacre ocurrida a altas horas de la noche del jueves en la colonia Perfecto Vásquez.

En el ataque murieron Douglas Reconco (29), Rodolfo Alexander López (23) y Jafeth Santos (23), uno de ellos murió de manera inmediata en el lugar del hecho y los otros dos en dos centros asistenciales de la ciudad. Los tres cuerpos ya se encuentran en los cuartos fríos de la morgue de San Pedro Sula y una cuarta persona que resultó herida se encuentra luchando por su vida en una clínica privada.

Eduardo Lanza, comisionado y jefe policial de San Pedro Sula, expuso que "la principal hipótesis que manejamos es la venta de microtráfico, pues en la zona hay organizaciones que se dedican a eso. Lamentamos el hecho, pero la investigación va en esa línea. Se trata de un tema de pelea de territorio y microtráfico, donde están vinculadas personas que pertenecen a la Mara Salvatrucha y Pandilla 18".

"Según el perfilamiento que tenemos, eso era el objetivo principal. Se trata de hipótesis que se irán confirmando o descartando, por ahora trataos de reunir los indicios necesarios para generar un motivo apropiado", agregó.

Momento cuando la Policía acordobana la escena de la matanza suscitada en una colonia bajo control de la MS.

Momento cuando la Policía acordobana la escena de la matanza suscitada en una colonia bajo control de la MS.

(Fotografía cortesía)

En la colonia Perfecto Vásquez donde ocurrió este homicidio múltiple, opera la Mara Salvatrucha, pero la Policía no aseguró que las víctimas fueran parte de cualquiera de ambas organizaciones.

De acuerdo con información preliminar y versiones de testigos, el acto violento sucedió cuando individuos fuertemente armados a bordo de dos vehículos tipo camioneta y pick up cabina y media dispararon contra los tres jóvenes que se encontraban en el lugar.

Los levantamientos fueron realizados por equipo forense durante la madrugada del viernes y hasta esa hora no habían llegado familiares de los fallecidos.

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Redacción La Prensa
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