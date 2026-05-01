Policía vincula masacre en la Perfecto Vásquez a disputa por microtráfico de drogas

San Pedro Sula, Cortés.

Pelea de territorio vinculada a la actividad de microtráfico es la principal línea de investigación que tienen las autoridades policiales luego de la masacre ocurrida a altas horas de la noche del jueves en la colonia Perfecto Vásquez.

En el ataque murieron Douglas Reconco (29), Rodolfo Alexander López (23) y Jafeth Santos (23), uno de ellos murió de manera inmediata en el lugar del hecho y los otros dos en dos centros asistenciales de la ciudad. Los tres cuerpos ya se encuentran en los cuartos fríos de la morgue de San Pedro Sula y una cuarta persona que resultó herida se encuentra luchando por su vida en una clínica privada.

Eduardo Lanza, comisionado y jefe policial de San Pedro Sula, expuso que "la principal hipótesis que manejamos es la venta de microtráfico, pues en la zona hay organizaciones que se dedican a eso. Lamentamos el hecho, pero la investigación va en esa línea. Se trata de un tema de pelea de territorio y microtráfico, donde están vinculadas personas que pertenecen a la Mara Salvatrucha y Pandilla 18".

"Según el perfilamiento que tenemos, eso era el objetivo principal. Se trata de hipótesis que se irán confirmando o descartando, por ahora trataos de reunir los indicios necesarios para generar un motivo apropiado", agregó.