Piden 20 años de cárcel contra hombre que mató a su esposa en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, en audiencia de individualización de la pena solicitó una pena de 20 años de reclusión contra José Leonel Sarmiento tras haber sido declarado culpable del delito de parricidio en perjuicio de su esposa, la enfermera Dolores Eloina Mejía García.

Sarmiento ultimó a su pareja el 17 de marzo de 2024 luego de dispararle por la espalda, tras una fuerte discusión en el interior de la casa de habitación que compartían en el barrio Las Palmas en San Pedro Sula.

El pasado 25 marzo en audiencia de juicio, el hechor fue declarado culpable luego que el Ministerio Pública presentara las pruebas que lo vinculan directamente en el hecho, por tal razón se solicitó en audiencia de individualización de la pena se le impongan 20 años de reclusión.

La Fiscalía también dio a conocer que en audiencia de individualización de la pena se pidió 20 años de reclusión contra Jorge Emanuel Sarmiento Matamoros, como responsable del asesinato de José Alexander Alvarenga Trochez, y la misma pena se le imponga a Darwin José Valdez Murcia por el asesinato de Amílcar Vásquez Interiano.

Asimismo, se detalló que en audiencia inicial se impuso la prisión preventiva contra Pablo Ramos Pereira por homicidio, a Eder Antonio Núñez Rodríguez por el homicidio en perjuicio de Brayan Alexander Miranda Lara, mientras que en audiencia de proposición de pruebas fueron admitidas las presentadas contra Darwin Armando Rodríguez Morazán por el asesinato de María Elena Castro Matamoros.

En audiencia preliminar se formalizó acusación contra Ana Edith Merino por homicidio con dolo eventual en perjuicio de Claudia Mónica Medina, y en el proceso de Jesús Antonio Núñez Rodríguez por el homicidio de Brayan Alexander Miranda Lara.

Los agentes de tribunales también siguen con el curso del proceso contra José Ángel Benítez y Rony Javier Orellana por homicidio de Fermín Guzmán Sabillón, además el proceso contra Miguel Angel Funez por el femicidio de Karen Patricia Fuentes Portillo, así como de Walter Joel López y Arturo Rivera Erazo por el homicidio de Andrea Michel López y de Eduardo Antonio Argueta.