Capturan a hombre con 800 dosis de cocaína con la imagen de Pablo Escobar

Choluteca, Honduras.

Con la figura del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria se decomisaron 800 dosis de cocaína a un presunto miembro la banda “Los Colombia” en el barrio El Corbeta.

El arresto se llevó a cabo mediante labores de vigilancia y seguimiento, derivadas de múltiples denuncias que señalaban al individuo por su participación en actividades de narcotráfico en la zona sur del país.

De acuerdo con el informe policial, el detenido es un hombre de 25 años, identificado con el “El Chele”, quien sería miembro activo de la banda “Los Colombia”, organización de la cual ya se reportan varios integrantes guardando prisión en diferentes centros penitenciarios del país por delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y portación ilegal de armas.