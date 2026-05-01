Capturan a hombre con 800 dosis de cocaína con la imagen de Pablo Escobar

Con la figura del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria se decomisaron 800 dosis de cocaína a un presunto miembro la banda “Los Colombia” en el barrio El Corbeta.
El arresto se llevó a cabo mediante labores de vigilancia y seguimiento, derivadas de múltiples denuncias que señalaban al individuo por su participación en actividades de narcotráfico en la zona sur del país.
De acuerdo con el informe policial, el detenido es un hombre de 25 años, identificado con el “El Chele”, quien sería miembro activo de la banda “Los Colombia”, organización de la cual ya se reportan varios integrantes guardando prisión en diferentes centros penitenciarios del país por delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Al momento de su captura, el sospechoso intentó darse a la fuga a bordo de un vehículo tipo camioneta color plateado, sin embargo, fue interceptado por los agentes y fue detenido. Durante la inspección se le encontró la droga oculta en el interior del automotor.
Las autoridades indicaron que continuarán fortaleciendo este tipo de operativos para contrarrestar el accionar delictivo de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, recordando a la población la importancia de denunciar estos hechos para lograr resultados efectivos.
Cabe mencionar que, en el mundo del narcotráfico, figuras como Pablo Escobar han sido utilizadas como referencia simbólica por organizaciones criminales, lo que evidencia la influencia de este fenómeno en la región.