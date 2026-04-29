Capturan a presunto miembro de la MS-13 por tráfico de sustancias ilícitas y otros delitos en San Manuel

San Manuel, Honduras

Durante un operativo policial, fue detenido Lázaro Hernández Alemán, presunto miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), en la comunidad de El Porvenir, municipio de San Manuel, Cortés. La operación fue ejecutada por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). En el lugar se procedió a la detención de Hernández, a quien se le decomisó un fusil AR-15, así como una cantidad significativa de sustancias ilícitas, entre ellas envoltorios con supuesto polvo blanco (presunta cocaína), 69 bolsitas plásticas con hierba seca (presunta marihuana) y un dispositivo telefónico.

Luego de analizar las pruebas, el Ministerio Público interpuso requerimiento fiscal contra Hernández Alemán, señalándolo por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas, portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido y asociación ilícita. En la audiencia inicial, el juez determinó imponer la medida de detención judicial al imputado. Asimismo, se confirmó que el acusado tenía una orden de captura pendiente desde el 11 de noviembre de 2025 por el delito de extorsión, además de registrar antecedentes por portación ilegal de armas y extorsión en los años 2017 y 2020.