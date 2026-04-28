Identifican a Darixa Alemán como víctima de hecho violento en Trujillo, Colón

Trujillo, Colón

Autoridades confirmaron de manera preliminar la identidad de una de las víctimas del hecho violento registrado la noche del martes en la comunidad de Panamá, en el municipio de Trujillo, Colón.

La fallecida fue identificada como Darixa Alemán Mejía, según información validada por fuentes en la zona, mientras se continúa a la espera de un informe oficial que detalle las circunstancias del suceso.

El jefe policial de Trujillo, comisionado Rojas, informó que el hecho violento ocurrió cuando la víctima salía de una pulpería en la aldea de Panamá. “Sí, estaba ella partiendo de una pulpería, pasó a un individuo, sin mediar palabras, pues le disparó y le quitó la vida”, detalló al confirmar la versión preliminar del caso desde el lugar de los hechos.

El funcionario descartó que se trate de un enfrentamiento entre bandas criminales, como se había especulado inicialmente. “Se manejó que era un enfrentamiento entre bandas negativas. Es negativo eso y es un asunto personal por enemistades personales”, afirmó.

Además, confirmó que la víctima ya fue identificada como Gloria Darixa Alemán Mejía, mientras las autoridades continúan a la espera del informe oficial del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones.

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional brinde un informe más amplio sobre lo ocurrido, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia que ha generado preocupación entre los pobladores de la zona.