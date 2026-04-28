ICE arresta a hondureño; su esposa, que está discapacitada, clama por ayuda

El silencio en el hogar de la familia Hernández-Polanco lo dice todo. Lo que antes era la seguridad de un techo y el sustento diario, hoy se ha convertido en una carrera contra el tiempo y la burocracia migratoria. En Gastonia, Carolina del Norte, una familia bicultural —ella dominicana y él hondureño— ha sido desgarrada por las garras del ICE, dejando tras de sí un rastro de vulnerabilidad y desesperación.