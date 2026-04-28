ICE arresta a hondureño; su esposa, que está discapacitada, clama por ayuda

El silencio en el hogar de la familia Hernández-Polanco lo dice todo. Lo que antes era la seguridad de un techo y el sustento diario, hoy se ha convertido en una carrera contra el tiempo y la burocracia migratoria. En Gastonia, Carolina del Norte, una familia bicultural —ella dominicana y él hondureño— ha sido desgarrada por las garras del ICE, dejando tras de sí un rastro de vulnerabilidad y desesperación.
Edgardo Hernández Sorto, un hondureño de 40 años, salió a trabajar el pasado 16 de abril como lo hacía cada mañana para sostener a los suyos.
Sin embargo, mientras realizaba labores de tala en Carolina del Sur, fue detenido por agentes de inmigración. Desde entonces, el pilar económico de la familia permanece bajo custodia, lejos de su esposa y sus dos pequeños hijos, Nalany (10) e Isaiah (7).
"Es una pesadilla lo que estamos viviendo", relata con voz quebrada Osmery Polanco Placencia, su esposa de 32 años. Para ella, la detención de Edgardo no es solo una separación emocional; es una sentencia de desamparo.
La situación de Osmery es desgarradora. Mientras enfrenta la posible deportación de su compañero de vida, libra su propia batalla interna contra una salud implacable.
Diagnosticada con Lupus y sobreviviente de un trasplante de riñón, Osmery vive con una discapacidad reconocida que le impide trabajar físicamente.
Edgardo no solo era el proveedor; era sus manos y sus pies, el motor que permitía que la enfermedad no detuviera el ritmo de su hogar. Hoy, sin el sustento de su esposo, esta madre dominicana se ve obligada a asumir una carga que su cuerpo, debilitado por la enfermedad, difícilmente puede sostener.
El futuro de esta familia pende de un hilo que se estirará hasta el próximo 4 de mayo, día en que Edgardo enfrentará su audiencia ante una corte migratoria en el estado de Georgia. La urgencia es máxima: sin ingresos, la familia no solo lucha por poner comida en la mesa y pagar la vivienda, sino por cubrir los elevados costos legales necesarios para una defensa justa.
Ante la falta de recursos, Osmery ha lanzado una colecta solidaria a través de GoFundMe. No pide lujos, pide el derecho a mantener a su familia unida y la oportunidad de que sus hijos no pierdan a su padre. "Cualquier ayuda, por pequeña que sea, marca una diferencia", clama Osmery, apelando al corazón de la comunidad hispana.
Si usted quiere ayudar a esta familia puede hacerlo en este link: https://www.gofundme.com/f/ICE-support-edgardos-family-during-this-difficult-time