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Accidente en anillo periférico de Tegucigalpa deja mujer herida de gravedad

Accidente en el anillo periférico, bajo puente de El Trapiche en Tegucigalpa, dejó personas atrapadas en un vehículo; Bomberos ejecutan labores de rescate en la zona

Accidente en anillo periférico de Tegucigalpa deja mujer herida de gravedad

Bomberos trabajan en el rescate de personas atrapadas tras accidente en el anillo periférico, bajo el puente de El Trapiche en Tegucigalpa.
Tegucigalpa, Honduras

Una mujer se encuentra en estado delicado de salud este martes 28 de abril, luego de quedar atrapada dentro de un vehículo tipo turismo tras un accidente de tránsito registrado en el anillo periférico de la capital.

El hecho ocurrió a la altura del sector de El Trapiche, donde el tráfico vehicular se mantiene congestionado debido a la fuerte colisión ocurrida hace pocos minutos.

De acuerdo con información preliminar, en el percance estuvieron involucrados al menos tres vehículos, que impactaron por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades.

Equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para rescatar a la víctima y brindar asistencia a los demás afectados, mientras agentes de tránsito trabajan en la zona para restablecer la circulación e iniciar las investigaciones correspondientes.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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