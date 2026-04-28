Accidente en anillo periférico de Tegucigalpa deja mujer herida de gravedad

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer se encuentra en estado delicado de salud este martes 28 de abril, luego de quedar atrapada dentro de un vehículo tipo turismo tras un accidente de tránsito registrado en el anillo periférico de la capital.

El hecho ocurrió a la altura del sector de El Trapiche, donde el tráfico vehicular se mantiene congestionado debido a la fuerte colisión ocurrida hace pocos minutos.

De acuerdo con información preliminar, en el percance estuvieron involucrados al menos tres vehículos, que impactaron por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades.

Equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para rescatar a la víctima y brindar asistencia a los demás afectados, mientras agentes de tránsito trabajan en la zona para restablecer la circulación e iniciar las investigaciones correspondientes.