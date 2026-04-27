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Capturan a dos supuestos miembros y traficantes de la MS-13 en Choloma

Alias Flaco y Rosa serían operadores de esa organización criminal en la colonia San Jorge, Choloma Cortés

Capturan a dos supuestos miembros y traficantes de la MS-13 en Choloma

Los detenidos fueron presentados por la Dipampco en San Pedro Sula.

Choloma, Cortés.

Una operación policial desarrollada en la colonia San Jorge, Choloma, Cortés, dejó como resultado la captura de dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), informó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Entre los detenidos figura Rosa Amanda Aguilar Medina, alias La Rosa, de 36 años, a quien las autoridades identifican como supuesta colaboradora en la distribución de drogas dentro de la zona.

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También fue arrestado Alex David Muñoz Barnica, alias El Flaco, de 21 años, quien, según los reportes, ostentaría el rango de “traka” dentro de la organización.

Durante el operativo, los agentes decomisaron supuesta droga distribuida en varias presentaciones: 170 envoltorios con supuesta cocaína, 119 bolsitas con supuesta marihuana y 44 dosis de aparente crack. Además, se incautó dinero en efectivo y dos teléfonos.

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Ambos sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán el proceso legal correspondiente.

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Redacción La Prensa
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