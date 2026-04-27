Capturan a dos supuestos miembros y traficantes de la MS-13 en Choloma

Choloma, Cortés.

Una operación policial desarrollada en la colonia San Jorge, Choloma, Cortés, dejó como resultado la captura de dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), informó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Entre los detenidos figura Rosa Amanda Aguilar Medina, alias La Rosa, de 36 años, a quien las autoridades identifican como supuesta colaboradora en la distribución de drogas dentro de la zona.