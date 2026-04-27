Plataforma Defensores de Honduras pide idoneidad en elección del TJE y CNE

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional recibió más de 100 autopostulaciones para integrar el CNE y TJE, tras concluir el proceso de recepción de documentos que se desarrolló del 21 al 26 de abril.

La plataforma civil Defensores por Honduras pidió al Congreso Nacional una elección "idónea" y con candidatos de "reconocida trayectoria democrática" en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y Consejo Nacional Electoral (CNE).

Defensores de Honduras comunicó este lunes "la importancia institucional de que el Congreso Nacional haya ejercido, conforme a la Constitución de la República y a la ley, sus atribuciones de control político frente a actuaciones de altos funcionarios que pudieron haber comprometido la legalidad, la confianza pública y el correcto funcionamiento de los órganos electorales".

La plataforma Defensores de Honduras, ante la ciudadanía hondureña y ante los honorables diputados del Congreso Nacional, expresa lo siguiente:

Defensores de Honduras reconoce la importancia institucional de que el Congreso Nacional haya ejercido, conforme a la Constitución de la República y a la ley, sus atribuciones de control político frente a actuaciones de altos funcionarios que pudieron haber comprometido la legalidad, la confianza pública y el correcto funcionamiento de los órganos electorales.

El juicio político recientemente realizado debe entenderse como un acto de responsabilidad institucional y no como un instrumento de revancha partidaria.

Su legitimidad depende de que sus efectos posteriores fortalezcan el Estado de Derecho, respeten el debido proceso, permitan al Ministerio Público actuar conforme a sus atribuciones y conduzcan a la recomposición seria, plural e independiente de las instituciones electorales.

En ese sentido, la elección de nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral debe responder a criterios de idoneidad, honorabilidad, independencia, experiencia, equilibrio institucional y confianza ciudadana. Honduras necesita órganos electorales que no sean percibidos como instrumentos de un solo partido político, sino como instituciones de la República, al servicio del voto libre, secreto, igualitario y respetado de todos los hondureños.

La diversidad partidaria en los órganos electorales, cuando se acompaña de solvencia moral, capacidad profesional y compromiso democrático, contribuye a reducir la desconfianza, prevenir abusos, equilibrar decisiones y fortalecer la credibilidad del sistema electoral. En la actual coyuntura nacional, resulta conveniente que el CNE y el TJE reflejen una integración plural, equilibrada y respetuosa de la realidad política mostrada po la ciudadanía en el más reciente proceso electoral.

Por tanto, Defensores de Honduras exhorta respetuosamente al Congreso Nacional a valorar, dentro del marco constitucional y legal aplicable, las postulaciones de ciudadanos con reconocida trayectoria democrática, independencia de criterio, apego a la ley y compromiso con Honduras, incluyendo entre ellos, la de Germán Edgardo Leitzelar Hernández, para el Consejo Nacional Electoral.

El momento exige altura patriótica. La recomposición de los órganos electorales no debe abrir espacio a hegemonías partidarias, exclusiones indebidas ni cuotas que debiliten la confianza nacional. Debe servir, por el contrario, para afirmar que en Honduras la ley se cumple, las instituciones se respetan y la democracia se defiende con equilibrio, transparencia y responsabilidad.

Defensores de Honduras reitera que la fortaleza del sistema electoral depende de órganos independientes, plurales, legalmente integrados y reconocidos por la ciudadanía como garantes imparciales de la voluntad popular.