Trump publica una imagen suya armado y pide que Irán "espabile"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles en su red Truth Social que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear", y urgió al país persa a "espabilar pronto", mientras las conversaciones de paz siguen estancadas. "Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", dijo el mandatario a través de su propia red social.

Trump, que la semana pasada extendió el alto el fuego con Teherán de manera indefinida, acompañó el mensaje de una imagen simulada en la que aparece armado y con gafas de sol, mientras varias explosiones suceden tras él, acompañada de la frase "¡NO MÁS SR. AMABLE!". El martes, el dirigente republicano dijo que Irán le había comunicado que está en "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".