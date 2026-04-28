Historias que inspiran: Barbero voluntario lleva dignidad a pacientes y familiares

Tegucigalpa, Honduras

Durante más de un año, Trejo ofreció sus servicios a la intemperie, en los exteriores del hospital, enfrentando el sol, la lluvia, la inseguridad y las limitaciones de no contar con un espacio adecuado para atender a las personas.

La solidaridad encontró un espacio digno dentro del Hospital Escuela. Don José Trejo ahora cuenta con un lugar seguro para continuar brindando cortes de cabello gratuitos a pacientes y familiares que asisten a este centro asistencial.

José Trejo es un barbero solidario que da servicios gratuitos de corte de cabello a pacientes y familiares, llevando dignidad a quienes más lo necesitan en momentos de vulnerabilidad.

El cambio representa un avance significativo, ya que ahora puede desarrollar su labor en condiciones más seguras, tanto para él como para quienes buscan el servicio, especialmente en un entorno donde muchos pacientes permanecen por largos periodos.

“Ha sido una labor ardua, más de un año estar afuera del Hospital Escuela. Y ahora, gracias a Dios, ya las autoridades del hospital nos permiten ayudar a la gente desde adentro”, agradeció José Trejo.

Trejo explicó que su iniciativa no solo consiste en cortes de cabello, sino en un esfuerzo colectivo que reúne a voluntarios comprometidos con servir a los demás sin esperar nada a cambio.

“Tenemos estilistas, barberos y personas que traen ropa y comida para repartir. Es una actividad muy bonita que realizamos todos los domingos aquí en el Hospital Escuela, donde cada quien aporta desde su corazón para ayudar”, añadió.

Antes, el equipo brindaba apoyo en las afueras del hospital, pero la dinámica limitaba la participación de muchos beneficiarios por temas de seguridad y movilidad.

“Al estar adentro, la gente se acerca más. Tenemos más de 10 barberos y realizamos más de 100 cortes cada domingo, lo que demuestra la gran necesidad que existe y el impacto de esta obra solidaria”, dijo Trejo.

Las jornadas se desarrollan todos los domingos, de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía, permitiendo atender a decenas de personas que buscan un momento de alivio en medio de sus dificultades.

Iris, una joven originaria de Juticalpa, destacó el valor de la iniciativa. “Me siento orgullosa, porque es algo bueno ayudar a los demás. Además, estoy aprendiendo nuevas cosas que me servirán para mi futuro y para seguir apoyando a quienes lo necesitan”, expresó.