Educación instruye a escuelas privadas a recortar horario de clases por ola de calor

San Pedro Sula, Honduras

Mediante oficio, Rafael Rodríguez , director departamental de educación de Cortés, detalló que la medida busca salvaguardar la integridad física y el rendimiento académico de los estudiantes durante esta jornada de calor.

La Dirección Departamental de Educación de Cortés instruyó a los directores municipales, distritales y de centros educativos gubernamentales y no gubernamentales a ajustar los días miércoles y juves los horarios de clases ante la ola de calor que afecta a la región.

La disposición establece que, a partir del miércoles 29 y jueves 30 de abril, los centros educativos deberán modificar sus horarios. En prebásica, las clases se impartirán de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana. En básica y media, la jornada matutina será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., mientras que la vespertina se desarrollará de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Asimismo, se instruyó a los centros a adecuar la duración de las horas clase para cumplir con el contenido académico previsto, pese a la reducción del tiempo presencial en las aulas.

Entre las disposiciones generales, la Dirección recomendó que los recesos se realicen en áreas sombreadas y ventiladas. Además, quedó estrictamente prohibida la realización de actos cívicos o actividades físicas al aire libre entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, con el fin de evitar golpes de calor y deshidratación en los alumnos.

La circular también ordena permitir que los estudiantes se hidraten de forma constante durante las clases y advierte que la Supervisión Departamental y los directores distritales realizarán visitas aleatorias para verificar el cumplimiento de esta medida.

El documento firmado por el director departamental, Rafael Eduardo Rodríguez Bonilla, señala que la prioridad es proteger la salud de la población estudiantil mientras se espera nuevas directrices desde el nivel central de la Secretaría de Educación.