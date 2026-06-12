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Incendio en La Ceiba: Bomberos rescatan de las llamas a un niño

El niño fue trasladado de emergencia al Hospital Atlántida

Incendio en La Ceiba: Bomberos rescatan de las llamas a un niño

Los bomberos lograron sacar al menor antes de que el fuego se propagara por completo.
La Ceiba

Un devastador incendio estructural redujo a cenizas una vivienda en la colonia Yesenia Castillo de la ciudad de La Ceiba la noche de ayer jueves, dejando como saldo pérdidas materiales totales y un menor de edad gravemente herido.

De acuerdo con el informe preliminar, el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta de un incendio residencial que se propagaba rápidamente. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que las llamas ya habían consumido la estructura en su totalidad.

En una valiente maniobra de entrada forzada, los elementos bomberiles lograron ingresar a la vivienda en llamas, donde localizaron y rescataron a un niño de 8 años que se encontraba atrapado.

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Los bomberos lograron sacar al menor antes de que el fuego se propagara por completo. Tras el rescate, y debido a que presentaba quemaduras de consideración, el niño fue trasladado de emergencia en una unidad de la institución hacia la sala de urgencias del Hospital Atlántida.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas que originaron el siniestro. Los expertos en prevención de incendios ya iniciaron las pesquisas en la escena para determinar si el fuego fue producto de un cortocircuito, un accidente doméstico o algún otro factor.

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Redacción La Prensa
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