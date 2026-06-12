Incendio en La Ceiba: Bomberos rescatan de las llamas a un niño

La Ceiba

Un devastador incendio estructural redujo a cenizas una vivienda en la colonia Yesenia Castillo de la ciudad de La Ceiba la noche de ayer jueves, dejando como saldo pérdidas materiales totales y un menor de edad gravemente herido.

De acuerdo con el informe preliminar, el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta de un incendio residencial que se propagaba rápidamente. Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que las llamas ya habían consumido la estructura en su totalidad.

En una valiente maniobra de entrada forzada, los elementos bomberiles lograron ingresar a la vivienda en llamas, donde localizaron y rescataron a un niño de 8 años que se encontraba atrapado.