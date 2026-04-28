Puerto Cortés ampliará plazo de ingreso para exportadores

San Pedro Sula, Honduras.

A partir del 1 de mayo, los exportadores contarán con una ventana más ampliada para ingresar sus contenedores a Puerto Cortés, luego que la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunciaran que el plazo pasará de tres a cinco días previos al arribo de los buques. Esta medida, orientada a agilizar el flujo de carga, permitirá que los contenedores de exportación puedan ingresar hasta con 120 horas de anticipación al tiempo estimado de llegada de los buques, en lugar de las 72 horas que están vigentes. Representantes del sector logístico y empresarial, explicaron que el cambio busca dar mayor flexibilidad a exportadores y transportistas, mejorar la planificación, reducir las multas por retrasos y consolidar a Honduras y la región del CA-4 como un HUB logístico estratégico. El anuncio fue realizado este martes durante una conferencia de prensa en la oficina regional del Cohep, donde se informó que la iniciativa surgió de un proceso de diálogo entre el operador portuario y el sector privado, en un contexto de crecimiento sostenido en el volumen de carga movilizada por Puerto Cortés y mayores exigencias para la cadena de suministro.

Basilio Fuschich, coordinador del Comité Logístico del Cohep, señaló que la ampliación no representa solo dos días adicionales para ingresar carga, sino una medida con impacto directo en eficiencia, competitividad y la economía hondureña. "Esto permitirá ordenar mejor la llegada de contenedores, reducir tiempos muertos y evitar costos asociados a retrasos, sanciones o reprogramaciones. Estamos hablando de miles o millones de dólares", dijo. También se proyecta una disminución en la presión operativa que se genera en los accesos al puerto, donde frecuentemente se concentran largas filas de transporte pesado en períodos de alta demanda, y facilitar una operación fluida para todos los actores involucrados.

Mientras que Bruno Lauria, director de Operaciones de OPC, explicó que la medida forma parte de esfuerzos que la terminal ha venido haciendo para fortalecer la capacidad operativa y responder al crecimiento sostenido del comercio exterior. El experto informó que el puerto registra más de 1,500 transacciones de camiones externos a diario, además de las operaciones internas de muelle, lo que representa miles de movimientos logísticos al día. Destacó que ampliar la ventana de ingreso también ayudará a reducir riesgos de saturación operativa, especialmente en un momento en el que Puerto Cortés registra volúmenes históricos de carga. Para el caso, dio a conocer que solo el mes pasado la terminal movilizó 74,500 contenedores, la cifra mensual más alta en su historia, con una tendencia que, según dijo, continúa aumentando. A su vez, expresó que esta decisión se suma a la inversión de $100 millones ejecutada por OPC para la expansión de patios y la adquisición de nuevo equipo, como las grúas que llegarán en marzo del próximo año, para fortalecer e incrementar la capacidad operativa del puerto.