Retirarán retrato de Redondo del Congreso Nacional; colocarán el de Jorge Cálix

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional aprobó la noche del lunes 28 de abril una moción para sustituir el retrato de Luis Redondo, extitular del Legislativo entre 2022 y 2026, por el del diputado Jorge Cálix dentro de las instalaciones del hemiciclo. La iniciativa fue presentada por Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, quien argumentó que la medida responde a un criterio de legalidad sobre la titularidad del Congreso durante el actual periodo de gobierno.

Durante su intervención, Mejía sostuvo que Redondo “nunca fue presidente” del Poder Legislativo y calificó su permanencia en el cargo como una “usurpación”, señalando que se sustentó en una votación que, según su criterio, incluyó irregularidades.

Moción | Rashid Mejía y María José Sosa | Partido Liberal y Nacional



Exhortar a la junta directiva de este Congreso Nacional para retirar el retrato de Luis Redondo por ser un presidente de facto en el Poder Legislativo. pic.twitter.com/RJuy2tMIR0 — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) April 29, 2026

El congresista defendió que la decisión trasciende lo simbólico y busca dejar un precedente político e institucional. “Esto no es un borrón y cuenta nueva. Se tiene que sentar un precedente”, expresó.