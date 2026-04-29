Retirarán retrato de Redondo del Congreso Nacional; colocarán el de Jorge Cálix

El Congreso Nacional aprobó la noche del lunes 28 de abril una moción para sustituir el retrato de Luis Redondo, extitular del Legislativo entre 2022 y 2026, por el del diputado Jorge Cálix dentro de las instalaciones del hemiciclo.
La iniciativa fue presentada por Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, quien argumentó que la medida responde a un criterio de legalidad sobre la titularidad del Congreso durante el actual periodo de gobierno.
Durante su intervención, Mejía sostuvo que Redondo “nunca fue presidente” del Poder Legislativo y calificó su permanencia en el cargo como una “usurpación”, señalando que se sustentó en una votación que, según su criterio, incluyó irregularidades.
Moción | Rashid Mejía y María José Sosa | Partido Liberal y Nacional— Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) April 29, 2026
Exhortar a la junta directiva de este Congreso Nacional para retirar el retrato de Luis Redondo por ser un presidente de facto en el Poder Legislativo. pic.twitter.com/RJuy2tMIR0
El congresista defendió que la decisión trasciende lo simbólico y busca dejar un precedente político e institucional. “Esto no es un borrón y cuenta nueva. Se tiene que sentar un precedente”, expresó.
Asimismo, anticipó críticas sobre el impacto de la medida en la ciudadanía, al señalar que el debate no gira en torno a beneficios inmediatos, sino a la legalidad de los actos dentro del Congreso. “No es un tema de que gana o no gana el pueblo hondureño. Es un tema de legalidad”, afirmó.
Mejía reiteró que el retrato que sustituirá al de Redondo corresponde a Jorge Cálix, a quien considera como el presidente legítimo que no llegó a ejercer el cargo.