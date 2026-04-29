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Retirarán retrato de Redondo del Congreso Nacional; colocarán el de Jorge Cálix

Durante su intervención, el diputado Rashid Mejía sostuvo que Redondo “nunca fue presidente” del Poder Legislativo

Retirarán retrato de Redondo del Congreso Nacional; colocarán el de Jorge Cálix

Retrato de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional.

Tegucigalpa.

El Congreso Nacional aprobó la noche del lunes 28 de abril una moción para sustituir el retrato de Luis Redondo, extitular del Legislativo entre 2022 y 2026, por el del diputado Jorge Cálix dentro de las instalaciones del hemiciclo.

La iniciativa fue presentada por Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, quien argumentó que la medida responde a un criterio de legalidad sobre la titularidad del Congreso durante el actual periodo de gobierno.

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Durante su intervención, Mejía sostuvo que Redondo “nunca fue presidente” del Poder Legislativo y calificó su permanencia en el cargo como una “usurpación”, señalando que se sustentó en una votación que, según su criterio, incluyó irregularidades.

El congresista defendió que la decisión trasciende lo simbólico y busca dejar un precedente político e institucional. “Esto no es un borrón y cuenta nueva. Se tiene que sentar un precedente”, expresó.

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Asimismo, anticipó críticas sobre el impacto de la medida en la ciudadanía, al señalar que el debate no gira en torno a beneficios inmediatos, sino a la legalidad de los actos dentro del Congreso. “No es un tema de que gana o no gana el pueblo hondureño. Es un tema de legalidad”, afirmó.

Mejía reiteró que el retrato que sustituirá al de Redondo corresponde a Jorge Cálix, a quien considera como el presidente legítimo que no llegó a ejercer el cargo.​​

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Redacción La Prensa
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