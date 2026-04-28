Fiscalía emplaza a la Alcaldía para dar informe sobre tala de arboles en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) otorgó un plazo de 72 horas a la municipalidad para que presente un informe sobre la masiva tala de árboles en la ciudad.

Desde hace varias semanas, los sampedranos han denunciado que equipos municipales han cortado árboles en el sector noroeste, específicamente en Stybis, Jardines del Valle y la avenida Circunvalación.

La situación ha generado diversas reacciones en defensa del medio ambiente, especialmente en un contexto de altas temperaturas, con sensaciones térmicas superiores a los 40 °C y registros que superan los 39 °C.

En redes sociales circularon fotografías en las que se observa a empleados municipales cortando árboles con motosierras en la avenida Circunvalación, hecho que ha sido calificado por ciudadanos como un “crimen ambiental”.

Ante las múltiples denuncias, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si existe delito ambiental por la tala en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la avenida Circunvalación.

De acuerdo con Elvis Guzmán, vocero de la Fiscalía en la zona norte, la Gerencia de Ambiente deberá presentar el informe el jueves, detallando planes de mitigación, especies afectadas y los sitios donde se ha realizado el corte.

Las 72 horas iniciaron ayer lunes y vencen el jueves por lo que quedan 48 horas para entregar el informe.

Posteriormente, la Fiscalía determinará si procede con las citaciones correspondientes a las personas involucradas.