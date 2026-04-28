Fiscalía emplaza a la Alcaldía para dar informe sobre tala de arboles en SPS

La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) otorgó un plazo de 72 horas a la municipalidad para que presente un informe sobre la masiva tala de árboles en la ciudad.
Desde hace varias semanas, los sampedranos han denunciado que equipos municipales han cortado árboles en el sector noroeste, específicamente en Stybis, Jardines del Valle y la avenida Circunvalación.
La situación ha generado diversas reacciones en defensa del medio ambiente, especialmente en un contexto de altas temperaturas, con sensaciones térmicas superiores a los 40 °C y registros que superan los 39 °C.
En redes sociales circularon fotografías en las que se observa a empleados municipales cortando árboles con motosierras en la avenida Circunvalación, hecho que ha sido calificado por ciudadanos como un “crimen ambiental”.
Ante las múltiples denuncias, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si existe delito ambiental por la tala en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la avenida Circunvalación.
De acuerdo con Elvis Guzmán, vocero de la Fiscalía en la zona norte, la Gerencia de Ambiente deberá presentar el informe el jueves, detallando planes de mitigación, especies afectadas y los sitios donde se ha realizado el corte.
Las 72 horas iniciaron ayer lunes y vencen el jueves por lo que quedan 48 horas para entregar el informe.
Posteriormente, la Fiscalía determinará si procede con las citaciones correspondientes a las personas involucradas.
Los ciudadanos han solicitado al alcalde Roberto Contreras la ejecución de operativos de reforestación. Consideran que es responsabilidad de la administración municipal mantener las áreas verdes y evitar la tala, especialmente en una temporada de calor extremo y sin un estudio de impacto ambiental conocido.
La arborización urbana
Por su parte, Diana Betancur, ingeniera ambiental, lamentó que la alcaldía realice cortes y eliminación de árboles en varias áreas verdes, principalmente en la avenida Circunvalación.
Explicó que lo más preocupante es que esta actividad coincide con una semana de altas temperaturas, con promedios de 35 grados y sensaciones térmicas de más de 39 grados.
“La ciudadanía ha visto esta acción con desagrado por la importancia ecosistémica de los árboles urbanos, ya que brindan varios servicios: provisión de sombra, oxígeno, regulación térmica y belleza paisajística, entre otros”, indicó Betancur.
Agregó que se desconocen las razones de la tala. Señaló que, aunque técnicamente puede realizarse en época seca si existen justificaciones, como riesgos a personas, deterioro o plaga, no considera que sea oportuna en un período de calor extremo.
“La arborización urbana es parte del patrimonio natural del municipio”, enfatizó.
La especialista también recordó que, aunque en años anteriores se sembraron especies no aptas para ciertas áreas, una planificación adecuada debió incluir la socialización de las razones de estos cortes con la población.
Mientras tanto, ciudadanos continúan expresando su inconformidad. “En los vados que han hecho también han cortado árboles sin necesidad”, dijo Salvador Pérez un sampedranos
Óscar López consideró que “es una barbaridad lo que hacen con los árboles. Décadas creciendo para que un día los talen sin mucha explicación lógica”.
“Que siembren árboles en vez de cortar los que ha costado bastante tiempo que se desarrollen. El alcalde Padilla fue quien sembró la mayoría de caobas y hoy las cortan”, expresó Marcos Molina.
“Esto es un crimen ambiental, algo debe hacerse”, opinó Alfredo Leiva.
Por su parte, Carlos Mejía cuestionó la falta de acción de las autoridades: “Se está pasando el alcalde y nadie le dice nada de las entidades encargadas de velar por el ambiente”.
Mientras continúan las reacciones ciudadanas, se espera que la Gerencia de Ambiente entregue el informe solicitado y que el Ministerio Público determine si existen responsabilidades.