Fiscalía abre investigación por tala de árboles en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La Fiscalía Especial del Medio Ambiente abrió una investigación por la masiva tala de árboles en distintos puntos de San Pedro Sula, entre ellos la avenida Circunvalación. A raíz de fotografías y publicaciones que evidencian el “crimen ambiental” en la avenida Circunvalación y otros sectores, el Ministerio Público tomará acciones a partir de este lunes para confirmar lo ocurrido y, en caso de existir responsabilidad penal, proceder con las acusaciones correspondientes.

Elvis Guzmán, vocero regional del Ministerio Público, informó que la investigación es de oficio y que el primer paso será realizar inspecciones en los sitios señalados por la población donde han denunciado cortes de árboles. La masiva tala de árboles en la capital industrial no ocurrió solo en un tramo de la mediana de la avenida Circunvalación, sino también en sectores como Jardines del Valle y Stybis, sector noroeste, durante el fin de semana. Hasta la fecha la municipalidad, no se hecho público ningún estudio de impacto ambiental, que especies de árboles se han talado y porque se realiza en este momento, cuando el clima golpea fuerte a los sampedranos. Con indignación, los habitantes de Jardines del Valle denunciaron que en su colonia cortaron varios árboles semanas atrás, dejando un “cementerio” de troncos. A esto se suma lo ocurrido el fin de semana en el sector Stybis, donde vecinos alertaron que varias cuadrillas talaban árboles y cargaban la madera en camiones.

Indignación y preocupación

“Mire, acá también está ocurriendo una salvajada; están deforestando y, con este clima, no sabemos si es para pavimentar esta calle o qué, pero la verdad es que para hacer ese vado que nadie usa cortaron un montón de árboles y siguen”, dijo la sampedrana Gloria López. Las altas temperaturas registradas en los últimos días, con sensación térmica superior a los 40 grados, incrementan la preocupación ciudadana. Vecinos consideran que no existe planificación ni proyectos que vayan de la mano con la naturaleza y cuestionan la reacción de las autoridades municipales. Carlos Flores, expresidente del patronato de Jardines del Valle y empresario de turismo, lamentó la masiva tala realizada en la colonia para abrir una calle que considera innecesaria. “Todavía nos preguntamos cuál es el objetivo del alcalde. Como sampedranos, pedimos a quien corresponda que solicite la justificación que la alcaldía tiene para cortar todos esos árboles en la ciudad. Venimos de participar en una eco conferencia en Guatemala donde hablamos de proteger la naturaleza y él la destruye”, expresó Flores. La avalancha de comentarios en redes sociales ha llevado a ciudadanos a pedir la intervención del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y de la Fiscalía del Ambiente. “Bueno, ¿y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Fiscalía del Ambiente dónde están? Deben investigar de oficio porque es un delito ambiental”, cuestionó Luis Degrom.

Inspecciones a la vista

El Ministerio Público aclaró que no es la municipalidad la que determina si existe un delito ambiental, sino esa institución, que ya inició una investigación de oficio ante lo ocurrido en la ciudad. El impacto ambiental se evidenció en la avenida Circunvalación, donde se talaron árboles. Según la municipalidad, estas acciones responden a evaluaciones técnicas por su estado fitosanitario y a la necesidad de mejorar la visibilidad para el tránsito vehicular en distintos puntos. Las autoridades de ambiente de la alcaldía, así como el alcalde Roberto Contreras, deberán presentar dichas evaluaciones ante la Fiscalía del Ambiente, que anunció el inicio de las investigaciones.