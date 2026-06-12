Forenses sacan del ataúd el cuerpo de chef Sandra Díaz en busca de muestras adicionales

Las investigaciones en torno a la muerte de la chef y presentadora hondureña Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández continuaron este viernes con nuevas diligencias orientadas a esclarecer las causas de su muerte.
En un inicio se conoció que Sandra Díaz se había sometido a un procedimiento facial conocido como "cóctel para el rostro", una técnica de mesoterapia facial. Este tratamiento estético es utilizado para hidratar profundamente la piel con el objetivo de lograr un rostro más firme y rejuvenecido.
La repentina muerte de la chef y la presentadora de televisión ha causado conmoción entre familiares, amigos y el gremio de la comunicación en Honduras. El fallecimiento ocurrió la tarde del miércoles 10 de junio.
Como parte del proceso investigativo en torno a su muerte, personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses se trasladó hasta la funeraria en la capital hondureña donde son velados sus restos para realizar la toma de muestras adicionales que, según fuentes vinculadas a la investigación, no fueron obtenidas durante la autopsia médico-legal practicada inicialmente.
Tras explicar a los familiares el motivo de la diligencia, el cuerpo fue trasladado temporalmente a un área privada de la funeraria, donde dos médicos forenses realizaron el procedimiento de extracción de muestras.
La diligencia se extendió por varias horas, desde aproximadamente las 11:00 am hasta la 1:45 pm. Las muestras serán sometidas a análisis especializados en los laboratorios de Medicina Forense y se incorporarán a los estudios ya efectuados durante la autopsia practicada tras el fallecimiento de Díaz del Valle.
De acuerdo con información conocida por LA PRENSA, las nuevas muestras permitirían determinar si los medicamentos administrados mediante inyecciones tuvieron alguna relación con la muerte de la chef, o descartar esa hipótesis. La presentadora acudió a un centro médico en donde, después de recibir una inyección, se sintió mal y murió.
Consultado sobre posibles escenarios médicos relacionados con la aplicación de medicamentos, Denis Castro Bobadilla, médico forense y exdirector de Medicina Forense, explicó al noticiero TN5 Estelar que una inyección aplicada en determinadas zonas anatómicas podría generar reacciones adversas, dependiendo del medicamento administrado y de la forma en que haya sido aplicado.
"Si lo que ocurrió es una inyección dentro del nervio, va a producir la irritación nerviosa, y va a depender de la sustancia que se haya colocado", declaró Castro Bobadilla.
Asimismo, explicó que si el medicamento alcanzara el nervio vago, podría provocar una disminución de la presión arterial y otras complicaciones médicas graves.
Uno de los efectos que produce la irritación, si fuera en el nervio vago, "es la caída de la presión arterial, y por qué no decirlo, un síncope: un desmayo seguido de un paro cardiorespiratorio", indicó el especialista.
Información obtenida señala que al menos dos de las inyecciones aplicadas a Sandra Díaz del Valle en el Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), presuntamente por el médico cirujano Pablo Alberto Cerritos Herrera, habrían sido administradas por vía intravenosa, según testimonios recabados durante la investigación.
Una vez concluida la diligencia, el cuerpo fue retornado al féretro para continuar con el velatorio, al que asisten familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Su sepelio está previsto para este sábado 13 de junio, tras una misa de cuerpo presente que se celebrará en una iglesia ubicada al sur de la capital.
Respecto a Pablo Alberto Cerritos Herrera, quien atendió a la chef y ha sido mencionado en el curso de las investigaciones, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su ubicación. Según información preliminar, autoridades intentaron localizarlo el jueves en las instalaciones del CIAM, sin éxito.
El jueves, Lorena Cálix, portavoz del MP, informó que fiscales de la institución, en conjunto con agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizan una serie de inspecciones en los centros asistenciales donde la chef recibió atención médica antes de morir.
De acuerdo con la portavoz, la denuncia plantea dudas sobre algunos procedimientos realizados durante la atención médica de la chef, por lo que las autoridades buscan determinar si existió alguna irregularidad que pudiera derivar en responsabilidades legales.
Según explicó la funcionaria, una de las diligencias contempladas dentro de la investigación es el posible decomiso de los expedientes clínicos relacionados con el tratamiento y abordaje médico brindado a Sandra Díaz durante sus últimos días.
El impacto de la noticia de la muerte de la chef fue inmediato en su pareja, Juan Fernando Lobo, quien, según testigos, se derrumbó.
Lo que más ha impactado a familiares, amigos y colegas es que la comunicadora murió el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 46.
Su partida generó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde figuras de la televisión, periodistas, chefs y seguidores lamentaron su fallecimiento.
Además de su faceta como comunicadora, era reconocida por su pasión por la cocina y por promover la gastronomía hondureña en distintos espacios televisivos y eventos nacionales.
En una foto con su esposo Juan Fernando Lobo.