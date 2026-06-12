Mourinho lo llamó y dejó tirado al Barcelona: ¡fichará por el Real Madrid!

De este modo, el Real Madrid busca reforzar una zona en la que necesita más claridad con balón. Bernardo puede aportar último pase, movilidad, paciencia y capacidad para interpretar los tiempos del juego. Para Mourinho, ese tipo de futbolista puede ser clave en un equipo que no solo deberá competir desde la intensidad, sino también saber manejar partidos donde haga falta control. Además, su llegada tendría un impacto inmediato en el vestuario. Es un jugador acostumbrado a ganar y con una personalidad tranquila, pero competitiva.