Mourinho lo llamó y dejó tirado al Barcelona: ¡fichará por el Real Madrid!

José Mourinho se convirtió en el nuevo entrenador del Real Madrid y el portugués ya tendría cerrado su primer fichaje para la próxima temporada. Se lo robó al FC Barcelona.
Real Madrid anunció a José Mourinho como su entrenador en reemplazo de Álvaro Arbeloa y el técnico luso ya empezó a trabajar para confeccionar la plantilla merengue.
En España informan que Mourinho ya tiene señalado el primer fichaje de su nueva etapa en el Real Madrid.
Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases de Europa, confirmó este viernes 12 de junio que el fichaje del futbolista que pidió Mourinho "ha sido cerrado en 36 horas por el Real Madrid".
El técnico portugués ha pedido una incorporación con experiencia, carácter y capacidad para elevar el nivel competitivo del vestuario desde el primer día, y el club blanco ya habría dado el sí al jugador.
Según el diario 'AS', el acuerdo está muy cerca de cerrarse de forma definitiva y el futbolista ya se habría sometido al reconocimiento médico con el Real Madrid.
El fichaje que Mourinho ha conseguido para el Real Madrid no es otro que Bernardo Silva, centrocampista portugués de 31 años que puso fin a su etapa en el Manchester City y quedó libre en el mercado.
"El fichaje de Bernardo Silva ha sido cerrado en 36 horas por el Real Madrid. Nombre indicado por José Mourinho en la reunión de la noche del martes como prioridad y firmado de inmediato para anticiparse a otros clubes", reveló este viernes Fabrizio Romano.
Bernardo Silva se marchó del Manchester City tras el final de temporada, se tomó unas semanas para definir su futuro y le hizo saber a sus representantes que había una prioridad: lograr un acuerdo para jugar en FC Barcelona en la próxima temporada.
En los últimas semanas, las negociaciones entre las partes avanzaron fuertemente y la información era que había un acuerdo verbal. Bernardo Silva actualmente está con la Selección de Portugal, pensando en la Copa del Mundo 2026 y la situación que parecía sentenciada ha cambiado de la peor forma para el Barcelona con el Real Madrid en el medio.
Según se informa en España, Bernardo Silva habría recibido el llamado de José Mourinho para expresarle el interés por tenerlo en su Real Madrid. En su momento, el DT habría decidido darle prioridad a otros futbolistas, pero la información es que ahora presionó a Florentino Pérez para ficharlo porque está como jugador libre y es una oportunidad que no puede escaparse.
Y es que Mourinho no quiere empezar su proyecto con una apuesta de futuro sin garantías, sino con un jugador preparado para competir ya. Bernardo Silva encaja en esa idea. Conoce la élite, ha sido importante en un equipo ganador y ofrece capacidad de lectura de juego que puede ser muy útil para ordenar al Real Madrid.
La realidad es que el fichaje responde a una petición expresa del entrenador. Mourinho ve en Bernardo un futbolista distinto, capaz de jugar por dentro, partir desde la banda, asociarse cerca del área y dar pausa cuando el partido lo necesita. No es un jugador joven ni de futuro. Ni siquiera llega en su mejor momento, pero sí dará inteligencia, experiencia y control del tempo.
De este modo, el Real Madrid busca reforzar una zona en la que necesita más claridad con balón. Bernardo puede aportar último pase, movilidad, paciencia y capacidad para interpretar los tiempos del juego. Para Mourinho, ese tipo de futbolista puede ser clave en un equipo que no solo deberá competir desde la intensidad, sino también saber manejar partidos donde haga falta control. Además, su llegada tendría un impacto inmediato en el vestuario. Es un jugador acostumbrado a ganar y con una personalidad tranquila, pero competitiva.
El fichaje también tiene una lectura añadida. Bernardo Silva fue durante mucho tiempo un nombre vinculado al Barça, pero el club blaugrana no terminó de cerrar la operación. Ahora, el Real Madrid apareció decidido a aprovechar esa oportunidad y convertirlo en el primer gran refuerzo del regreso de Mourinho. El técnico portugués quiere empezar mandando un mensaje claro: su proyecto no va a esperar. Necesita jugadores fiables, preparados y con jerarquía europea.
El Real Madrid fichará a Bernardo Silva a petición de Mourinho y le arrebatará el fichaje del internacional portugués al Barcelona y Atlético de Madrid, los dos equipos a los que fue vinculado el jugador en las últimas semanas.
Por tanto, es cuestión de horas para que el Real Madrid anuncie le llegada de Bernardo Silva, quien ha ganado un total de 27 títulos oficiales a lo largo de su carrera.