Pareja de la chef Sandra Díaz rompe el silencio tras su muerte: “Sentía electricidad y se desplomó”

El presentador de televisión y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo rompió el silencio y relató los momentos de angustia que vivió al intentar salvar la vida de su prometida, la chef Sandra Díaz del Valle, quien falleció de forma repentina tras asistir a una consulta médica en la capital del país.
Según contó Lobo, todo comenzó con una llamada de Sandra, quien le pidió que la acompañara a una revisión con su médico de cabecera debido a un fuerte dolor en la espalda y el cuello.
El presentador explicó que accedió de inmediato y ambos se trasladaron al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), donde ella sería atendida por el doctor Pablo Alberto Cerritos.
De acuerdo con su versión, durante la consulta el médico decidió aplicarle una inyección en la nuca como parte del tratamiento para aliviar el dolor.
Sin embargo, Lobo aseguró que la reacción fue casi inmediata y alarmante.
“Ella me dijo que sentía como una electricidad en todo el cuerpo”, relató, recordando que segundos después comenzó a perder fuerzas y a desplomarse.
El expresentador detalló que el médico intentó estabilizarla aplicándole otros medicamentos, pero la condición de Sandra continuó empeorando.
“Miraba cómo se iba apagando y yo no podía hacer nada”, expresó, al recordar la desesperación del momento.
Según su relato, Sandra fue llevada a otra sala del centro médico, donde intentaron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no hubo respuesta.
Lobo contó que, al ver que la situación se salía de control, el médico le indicó que debía trasladarla de inmediato al Hospital Escuela porque ya no podía hacer más.
En ese momento pidió una ambulancia, pero la espera se prolongaba y cada minuto parecía crucial.
Fue entonces cuando tomó la decisión de moverla por sus propios medios.
“Yo la bajé en silla de ruedas desde el cuarto piso, la subí al carro y me fui lo más rápido que pude”, relató.
Al llegar al Hospital Escuela, los médicos confirmaron que la chef lamentablemente ya no presentaba signos vitales.
La noticia impactó profundamente a familiares, amigos y seguidores de Sandra, mientras su prometido se derrumbó al conocer la confirmación de su fallecimiento.
Ahora, las autoridades buscan determinar si la muerte estuvo relacionada con el procedimiento médico o con la reacción al medicamento administrado durante la consulta.
El caso se mantiene bajo investigación y se espera que los resultados forenses y periciales permitan establecer con precisión qué provocó el deceso de la reconocida chef hondureña.
Sandra Díaz también era presentadora de televisión, murió el pasado miércoles 10 de junio, día en que cumplía 46 años, según confirmaron personas cercanas a la familia.