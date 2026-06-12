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Pareja de la chef Sandra Díaz rompe el silencio tras su muerte: “Sentía electricidad y se desplomó”

El exdiputado Juan Fernando Lobo narró los dramáticos momentos que vivió al trasladar de emergencia a su prometida, Sandra Díaz del Valle, quien falleció tras complicarse durante consulta médica

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El presentador de televisión y exdiputado hondureño Juan Fernando Lobo rompió el silencio y relató los momentos de angustia que vivió al intentar salvar la vida de su prometida, la chef Sandra Díaz del Valle, quien falleció de forma repentina tras asistir a una consulta médica en la capital del país.
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Según contó Lobo, todo comenzó con una llamada de Sandra, quien le pidió que la acompañara a una revisión con su médico de cabecera debido a un fuerte dolor en la espalda y el cuello.
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El presentador explicó que accedió de inmediato y ambos se trasladaron al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), donde ella sería atendida por el doctor Pablo Alberto Cerritos.
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De acuerdo con su versión, durante la consulta el médico decidió aplicarle una inyección en la nuca como parte del tratamiento para aliviar el dolor.
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Sin embargo, Lobo aseguró que la reacción fue casi inmediata y alarmante.
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“Ella me dijo que sentía como una electricidad en todo el cuerpo”, relató, recordando que segundos después comenzó a perder fuerzas y a desplomarse.
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El expresentador detalló que el médico intentó estabilizarla aplicándole otros medicamentos, pero la condición de Sandra continuó empeorando.
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“Miraba cómo se iba apagando y yo no podía hacer nada”, expresó, al recordar la desesperación del momento.
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Según su relato, Sandra fue llevada a otra sala del centro médico, donde intentaron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no hubo respuesta.
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Lobo contó que, al ver que la situación se salía de control, el médico le indicó que debía trasladarla de inmediato al Hospital Escuela porque ya no podía hacer más.
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En ese momento pidió una ambulancia, pero la espera se prolongaba y cada minuto parecía crucial.
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Fue entonces cuando tomó la decisión de moverla por sus propios medios.
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“Yo la bajé en silla de ruedas desde el cuarto piso, la subí al carro y me fui lo más rápido que pude”, relató.
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Al llegar al Hospital Escuela, los médicos confirmaron que la chef lamentablemente ya no presentaba signos vitales.
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La noticia impactó profundamente a familiares, amigos y seguidores de Sandra, mientras su prometido se derrumbó al conocer la confirmación de su fallecimiento.
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Ahora, las autoridades buscan determinar si la muerte estuvo relacionada con el procedimiento médico o con la reacción al medicamento administrado durante la consulta.
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El caso se mantiene bajo investigación y se espera que los resultados forenses y periciales permitan establecer con precisión qué provocó el deceso de la reconocida chef hondureña.
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Sandra Díaz también era presentadora de televisión, murió el pasado miércoles 10 de junio, día en que cumplía 46 años, según confirmaron personas cercanas a la familia.
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