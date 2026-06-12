Óscar iba a viajar el lunes hacia Estados Unidos tras celebrar su cumpleaños en Honduras

Lo que serían los últimos días de vacaciones junto a su familia terminaron convirtiéndose en una tragedia para Óscar Ortez Enríquez, una de las tres víctimas mortales del ataque armado ocurrido la tarde del jueves en un bar y comedor de San Manuel, Cortés.
Familiares del hondureño revelaron que Ortez tenía previsto viajar el próximo lunes hacia Virginia, Estados Unidos, luego de permanecer durante tres meses en Honduras visitando a sus seres queridos.
Durante su estadía en el país, Óscar aprovechó para compartir con su familia y celebrar su cumpleaños el pasado mes de mayo, sin imaginar que sus vacaciones concluirían de forma trágica.
De acuerdo con sus allegados, el hombre residía en Estados Unidos, donde trabajaba en el rubro de la construcción y contaba con permiso de trabajo vigente.
Óscar Ortez Enríquez, de 48 años, se encontraba como cliente en el comedor "La Babilonia" cuando se produjo el violento ataque armado.
Según la información preliminar, dos hombres que se transportaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y abrieron fuego contra las personas que estaban en el interior.
En la escena fallecieron de manera inmediata Óscar Ortez y Melba Roseli Caballero, de 40 años, quien laboraba como cocinera en el negocio.
La tercera víctima fue Samuel Emilio Chavarría Maradiaga, de 73 años y propietario del establecimiento, quien fue trasladado con vida a una clínica privada, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúa con las diligencias para esclarecer el hecho violento que ha consternado a los habitantes de San Manuel. Las autoridades manejan como principal línea de investigación la posible participación de integrantes de la Pandilla 18 en la masacre.
Asimismo, los investigadores sostienen que el objetivo del ataque habría sido Samuel Emilio Chavarría, quien supuestamente había recibido amenazas previas relacionadas con la negativa a permitir actividades ilícitas en su negocio.