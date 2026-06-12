DPI vincula a la pandilla 18 con el triple crimen en un comedor de San Manuel

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúa avanzando en las diligencias sobre el triple crimen registrado la tarde del jueves en un bar y comedor del municipio de San Manuel, en el departamento de Cortés.
Las autoridades manejan como principal línea de investigación la posible participación de integrantes de la Pandilla 18 en la masacre.
Según los primeros indicios, el ataque habría estado dirigido específicamente contra el propietario del negocio, identificado como Samuel Emilio Chavarría Maradiaga, de 73 años.
El comerciante era dueño del establecimiento conocido como comedor “La Babilonia”, dedicado a la venta de comidas y bebidas en la zona.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el adulto mayor habría recibido amenazas previas en las que le advertían que no lo querían ver en el lugar.
La DPI ha descartado, de momento, que el hecho esté relacionado con cobro de extorsión, según fuentes vinculadas al caso.
Las hipótesis apuntan a que la estructura criminal habría intentado imponer actividades ilícitas dentro del negocio, situación que el propietario habría rechazado.
Esa negativa, según los investigadores, habría provocado una represalia armada contra el establecimiento. La DPI menciona que un individuo conocido con el alias El Aguado, de la Pandilla 18, sería uno de los responsables del triple crimen. Testigos describieron las características y estas coinciden con El Aguado, quien ahora es buscado por la Policía por tener también relación con otros hechos criminales en la misma zona.
El ataque fue ejecutado por dos hombres que se transportaban en una motocicleta, quienes ingresaron al local y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior.
En el hecho murieron de forma inmediata Nelva Roselli Caballero Fernández, de 40 años, quien trabajaba como cocinera y era madre de dos hijos.
En el ataque armado también murió Óscar Ortez Enríquez, de 48 años, cliente del establecimiento.
Este viernes por la mañana, familiares de las víctimas se encontraban en la morgue de San Pedro Sula para la entrega de los cuerpos, mientras el caso sigue bajo investigación policial.
Uno de los familiares reveló que Óscar se iba el lunes para virginia, EEUU, tras pasar tres meses visitando a su familia en Honduras. Mencionaron que el ahora fallecido celebró su cumpleaños en mayo. Además, trabajaba en la construcción en EEUU, ya que contaba con permiso de trabajo.