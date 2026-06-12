DPI vincula a la pandilla 18 con el triple crimen en un comedor de San Manuel

Esa negativa, según los investigadores, habría provocado una represalia armada contra el establecimiento. La DPI menciona que un individuo conocido con el alias El Aguado, de la Pandilla 18, sería uno de los responsables del triple crimen. Testigos describieron las características y estas coinciden con El Aguado, quien ahora es buscado por la Policía por tener también relación con otros hechos criminales en la misma zona.