Fijan fecha para lectura del fallo en juicio contra Isaac Sandoval por el caso Daniela Aldana

La Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula dictará el próximo lunes 15 el fallo en el juicio contra Isaac Emanuel Sandoval Ayala.
El imputado enfrenta cargos por violencia contra la mujer y lesiones en perjuicio de su expareja, la exmodelo colombiana Daniela Aldana Pinzón.
La audiencia será de lectura de sentencia en el juicio que inició tras varias denuncias presentadas desde 2022.
El expediente judicial incorpora tres denuncias interpuestas por la víctima en distintos momentos, una en 2022 y otra más reciente en 2024.
La Fiscalía Especial de la Mujer presentó como prueba evaluaciones psicológicas, médicas y de trabajo social realizadas a la afectada.
También se incluyen dictámenes forenses y actas policiales que documentan los hechos investigados por las autoridades.
El caso tiene antecedentes, ya que en septiembre de 2024 el imputado fue declarado culpable por maltrato familiar habitual.
En esa sentencia previa, el tribunal le impuso medidas sustitutivas como la presentación periódica ante el juzgado y la prohibición de acercarse a la víctima.
Uno de los hechos centrales ocurrió en el bulevar Las Torres de San Pedro Sula, durante una discusión en vía pública.
Según la evidencia videográfica, el acusado habría agredido físicamente a la mujer con golpes de puño y patadas.
En ese mismo episodio, la víctima habría sido atropellada por el vehículo conducido por el imputado, quedando gravemente herida.
El tribunal deberá determinar el lunes la responsabilidad penal del acusado, en un caso que ha generado amplio seguimiento judicial desde su inicio.