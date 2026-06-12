“¿Qué le pasa, señora?”: Mujer choca contra 11 vehículos en Tegucigalpa

Una mujer que conducía bajo los efectos del alcohol —según confirmación de la Policía Nacional— chocó contra varios vehículos la tarde de ayer jueves en la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa.
De acuerdo con los reportes de lo sucedido en redes sociales y el informe oficial, al menos 11 vehículos que se encontraban estacionados en la zona resultaron con daños materiales considerables.
Vecinos del sector y cámaras de seguridad residencial captaron el momento en que la mujer conducía de manera errática e imprudente, retrocediendo y avanzando sin control hasta impactar contra los carros.
En los videos se observa cómo un residente intentó auxiliarla preguntándole: “¿Qué le pasa, señora? ¿Necesita ayuda?”; desafortunadamente, la conductora hizo caso omiso. Imagen de otros vehículos chocados.
Finalmente, tras la serie de colisiones, varios testigos lograron acercarse al automóvil y bajar a la conductora. Al salir del vehículo, la mujer se recostó en la acera y se quedó dormida.
Esta mañana, un comisario de la Policía Nacional se comunicó con el canal HCH para brindar detalles del caso. El uniformado confirmó que la mujer, de 53 años, fue detenida.
Sin embargo, sus familiares se presentaron ante las autoridades argumentando que la conductora padece de problemas psicológicos, por lo que, a petición de ellos, fue trasladada e internada en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.
Asimismo, el comisario reveló que el vehículo que conducía no era de su propiedad, sino que se lo tomó sin autorización a un vecino, y su licencia de conducir se encontraba vencida desde el año 2023.
Respecto a los daños, las autoridades detallaron que de los 11 vehículos afectados, los propietarios de dos de ellos decidieron no ser incluidos en el informe policial; sin embargo, todos manifestaron que resolverían de manera privada a través de sus compañías de seguros.