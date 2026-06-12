Vehículo cae en socavón tras fuertes lluvias en San Pedro Sula

Las intensas lluvias que azotaron la tarde de este viernes a San Pedro Sula continúan dejando incidentes. En el Bulevar Los Arcos, la fuerte corriente de agua provocó la formación de un socavón que terminó causando el hundimiento de parte del pavimento.
Como consecuencia del colapso de la vía, un vehículo cayó al agujero con una persona a bordo. La conductora fue identificada como Jenny Gómez, quien vivió momentos de angustia tras quedar atrapada en medio de la emergencia generada por las inundaciones que afectan diversos sectores de la ciudad.
El incidente ocurrió mientras las fuertes corrientes arrastraban grandes cantidades de agua por las calles, debilitando la estructura del terreno hasta provocar el repentino hundimiento.
Tras conocerse el hecho, equipos de emergencia y autoridades se desplazaron a la zona para atender la situación y evaluar los daños ocasionados por el colapso de la calle. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el estado de salud de la conductora.
Las autoridades municipales y de socorro han reiterado el llamado a la población a extremar las medidas de precaución durante las lluvias, evitar circular por zonas inundadas y utilizar rutas alternas cuando sea posible.