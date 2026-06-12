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Vehículo cae en socavón tras fuertes lluvias en San Pedro Sula

Un vehículo conducido por una joven cayó en el agujero, mientras las autoridades recomendaron a la población utilizar vías alternas y extremar las precauciones debido a las condiciones climáticas

Vehículo cae en socavón tras fuertes lluvias en San Pedro Sula

Un vehículo cayó en un socavón formado por las fuertes lluvias en San Pedro Sula.

Fotos: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Las intensas lluvias que azotaron la tarde de este viernes a San Pedro Sula continúan dejando incidentes. En el Bulevar Los Arcos, la fuerte corriente de agua provocó la formación de un socavón que terminó causando el hundimiento de parte del pavimento.

Como consecuencia del colapso de la vía, un vehículo cayó al agujero con una persona a bordo. La conductora fue identificada como Jenny Gómez, quien vivió momentos de angustia tras quedar atrapada en medio de la emergencia generada por las inundaciones que afectan diversos sectores de la ciudad.

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El incidente ocurrió mientras las fuertes corrientes arrastraban grandes cantidades de agua por las calles, debilitando la estructura del terreno hasta provocar el repentino hundimiento.

Autoridades realizando labores de rescate.

Autoridades realizando labores de rescate.

 (Fotos: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Tras conocerse el hecho, equipos de emergencia y autoridades se desplazaron a la zona para atender la situación y evaluar los daños ocasionados por el colapso de la calle. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el estado de salud de la conductora.

Las autoridades municipales y de socorro han reiterado el llamado a la población a extremar las medidas de precaución durante las lluvias, evitar circular por zonas inundadas y utilizar rutas alternas cuando sea posible.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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