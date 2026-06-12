Vehículo cae en socavón tras fuertes lluvias en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Las intensas lluvias que azotaron la tarde de este viernes a San Pedro Sula continúan dejando incidentes. En el Bulevar Los Arcos, la fuerte corriente de agua provocó la formación de un socavón que terminó causando el hundimiento de parte del pavimento.

Como consecuencia del colapso de la vía, un vehículo cayó al agujero con una persona a bordo. La conductora fue identificada como Jenny Gómez, quien vivió momentos de angustia tras quedar atrapada en medio de la emergencia generada por las inundaciones que afectan diversos sectores de la ciudad.