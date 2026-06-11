Hospital Mario Rivas invita a jornada de donación de sangre

San Pedro Sula, Honduras.

“Estamos muy emocionados y expectantes de recibir una importante cantidad de donantes voluntarios. Queremos fortalecer esta cultura de donación altruista, porque actualmente la mayor parte de las unidades que recibimos son por reposición, es decir, cuando un familiar o amigo necesita una transfusión”, señaló.

La doctora Ruth Zerón, especialista del hospital, explicó que la campaña busca captar nuevos donantes voluntarios , una necesidad cada vez más urgente debido a la alta demanda de sangre y hemoderivados que se registra diariamente en el hospital.

La actividad se desarrollará de 8:00 am a 3:00 pm en las instalaciones del centro asistencial, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio.

Con el objetivo de fortalecer las reservas del banco de sangre y promover una cultura de solidaridad entre la población sampedrana, el hospital Mario Catarino Rivas realizará una jornada de donación voluntaria este sábado 13 de junio.

La especialista indicó que el Banco de Sangre enfrenta una demanda constante debido al elevado número de procedimientos quirúrgicos y pacientes hospitalizados que requieren transfusiones. Solo en el área quirúrgica se atienden más de 35 pacientes diarios, mientras que las necesidades de los servicios de oncología continúan en aumento.

Además de sangre, muchos pacientes requieren componentes específicos como plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitados, indispensables para tratamientos especializados y situaciones de emergencia. Zerón detalló que cada día se realizan pruebas de compatibilidad para entre 75 y 90 pacientes, lo que refleja la magnitud de la demanda.

Explicó que una sola donación puede beneficiar a varias personas, ya que la sangre recolectada puede separarse en distintos componentes para atender diferentes necesidades médicas.

Entre los grupos sanguíneos que presentan mayores dificultades de abastecimiento se encuentran los tipos RH negativos, especialmente A negativo, B negativo y AB negativo. La doctora recordó que recientemente enfrentaron dificultades para encontrar unidades compatibles para un paciente con sangre A negativo.

“Es importante que las personas con estos tipos sanguíneos comprendan el valor que tiene su donación. Nunca sabemos cuándo alguien necesitará de esa ayuda para salvar su vida”, expresó.

Para participar en la jornada, los requisitos son presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI), tener entre 18 y 65 años, pesar más de 110 libras, gozar de buena salud, haber descansado adecuadamente y desayunar.

El ingreso podrá realizarse por el portón de pacientes o por el acceso de empleados del hospital, donde personal de apoyo estará orientando a los participantes. Como reconocimiento a su gesto solidario, los organizadores informaron que habrá premios y actividades especiales para los donantes que se sumen a la jornada.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a convertirse en donantes voluntarios y recordar que una unidad de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para decenas de pacientes que diariamente reciben atención en el Mario Rivas.