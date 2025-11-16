El hospital Mario Rivas organiza su primer congreso de medicina

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas prepara su primer Congreso de Medicina, un evento académico que reunirá a profesionales de diversas áreas con el propósito de fortalecer la formación continua y elevar la calidad de los servicios de salud.

El doctor José Daniel Almazán, uno de los organizadores, explicó que el congreso surgió a iniciativa de la Dirección Académica del hospital, para mostrar el trabajo formativo que se impulsa desde las distintas unidades médicas del centro asistencial.

Informó que el congreso se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en el hotel Hyatt de San Pedro Sula y que es la primera vez que el Mario Rivas organiza un encuentro de esta magnitud.

El programa contempla más de 50 conferencias distribuidas por bloques temáticos, lo que permitirá que los asistentes organicen su agenda de acuerdo a sus áreas de interés.

Informó que el evento está dirigido a todo el personal del sector salud, desde estudiantes hasta médicos especialistas. Las sesiones incluirán temas de medicina interna, pediatría, anestesiología, nutrición y enfermería, entre otros.