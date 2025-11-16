El hospital Mario Rivas organiza su primer congreso de medicina

El hospital Mario Catarino Rivas prepara su primer Congreso de Medicina, un evento académico que reunirá a profesionales de diversas áreas con el propósito de fortalecer la formación continua y elevar la calidad de los servicios de salud.
El doctor José Daniel Almazán, uno de los organizadores, explicó que el congreso surgió a iniciativa de la Dirección Académica del hospital, para mostrar el trabajo formativo que se impulsa desde las distintas unidades médicas del centro asistencial.
Informó que el congreso se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en el hotel Hyatt de San Pedro Sula y que es la primera vez que el Mario Rivas organiza un encuentro de esta magnitud.
El programa contempla más de 50 conferencias distribuidas por bloques temáticos, lo que permitirá que los asistentes organicen su agenda de acuerdo a sus áreas de interés.
Informó que el evento está dirigido a todo el personal del sector salud, desde estudiantes hasta médicos especialistas. Las sesiones incluirán temas de medicina interna, pediatría, anestesiología, nutrición y enfermería, entre otros.
También se impartirán cinco talleres especializados, como el de podología, marketing digital para personal de salud, manejo de la vía aérea, manejo inicial del trauma y ultrasonido para la atención del paciente con trauma en emergencias.
Entre los expositores confirmados se encuentran el doctor Javier Lagos, neurólogo intervencionista; Karen Erazo, jefa del Departamento de Salud y Atención Integral del hospital Mario Rivas; Reynaldo Arita, médico internista; y el cardiólogo Carlos Alvarenga.
También participará el doctor Julio César Ortega, neumólogo pediatra con amplia experiencia en broncoscopía, así como especialistas invitados en hematología, nutrición y oncología.
El galeno destacó que espacios como este son esenciales para mantener actualizados a los profesionales e impulsar el intercambio de conocimientos entre quienes se encuentran en formación y quienes ya ejercen.
Además, señaló que este congreso permitirá que participantes de otras regiones conozcan más de cerca los programas y avances que el hospital desarrolla en materia de docencia. “Es una oportunidad para mostrar cómo ha evolucionado la academia dentro del Catarino y cuál es la oferta actual”, expresó.
Acerca de la inscripción, indicó que esta se realiza a través de la página web del congreso. Para registrarse, los interesados deben llegar el formulario con sus datos personales, colegiación, correo electrónico y número telefónico, además de adjuntar la confirmación de la aportación correspondiente según el nivel académico y área profesional.
Indicó que los fondos se invertirán en el reacondicionamiento del auditorio del Mario Rivas, considerado el corazón académico del hospital, donde se desarrollan las actividades formativas.
Agregó que el evento también contará con un espacio dedicado a la investigación científica y presentaciones artísticas, por lo que invitó a médicos, estudiantes y profesionales de la salud de todo el país a formar parte del encuentro.