Subirán los combustibles en Honduras: Estos serán los precios de la gasolina y el diésel

Tegucigalpa, Honduras

La gasolina superior y regular, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular sufrirán aumentos tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, siendo el kerosene y el diésel los carburantes con los mayores ajustes para la próxima semana.

Los hondureños volverán a enfrentar un incremento en el precio de los combustibles a partir del lunes 3 de agosto de 2026 , luego de que la Secretaría de Energí a (SEN) anunciara una nueva estructura de precios que contempla alzas en casi todos los derivados del petróleo, mientras que el GLP doméstico mantendrá su valor gracias al subsidio del Gobierno .

En Tegucigalpa, la gasolina superior aumentará L3.25, por lo que pasará a costar L138.41 por galón. La gasolina regular subirá L2.34, alcanzando un precio de L126.07, mientras que el diésel incrementará L5.19 y se venderá a L129.45.

El kerosene también reflejará una fuerte alza de L6.27, elevando su precio hasta L115.66 por galón. En tanto, el GLP doméstico permanecerá en L249.62 gracias al subsidio gubernamental de L35.22, y el GLP vehicular aumentará 31 centavos, fijándose en L48.27.

Para San Pedro Sula, la gasolina superior registrará un incremento de L3.00, con un nuevo precio de L134.83 por galón. La gasolina regular subirá L2.20, situándose en L122.65, mientras que el diésel aumentará L5.04 y costará L125.99.

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El kerosene también experimentará una de las mayores alzas en la capital industrial, con un incremento de L6.01, por lo que el galón se venderá a L112.06. El GLP doméstico seguirá costando L228.47, respaldado por un subsidio de L35.58, y el GLP vehicular pasará a L44.74, tras un aumento de 31 centavos.

Con este nuevo ajuste, los consumidores deberán destinar un mayor presupuesto para el transporte y otras actividades que dependen del uso de combustibles, especialmente quienes utilizan diésel o kerosene, productos que registran los mayores incrementos de la semana.

La nueva estructura de precios entrará en vigor desde las 6:00 de la mañana del lunes 3 de agosto de 2026 en todas las estaciones de servicio del país.