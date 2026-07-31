Precio del dólar en Honduras continúa al alza este viernes 31 de julio

Cortés, Honduras.

La actualización del tipo de cambio forma parte del comportamiento diario del mercado cambiario hondureño, donde el dólar ha mantenido una tendencia gradual de crecimiento frente al lempira durante los últimos meses.

Para esta jornada, la cotización de compra del dólar se ubicó en 26.7935 lempiras, mientras que el precio de venta alcanzó los 26.9275 lempiras, reflejando un leve incremento en el valor de la moneda estadounidense respecto a jornadas anteriores.

El precio del dólar estadounidense registró este viernes 31 de julio de 2026 un nuevo ajuste al alza frente al lempira, según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

De mantenerse esta dinámica, el precio de venta de la divisa estadounidense podría alcanzar los 27 lempiras en los próximos meses, una cifra que marcaría un nuevo nivel en la evolución reciente del mercado cambiario nacional.

Entre los factores que influyen en el comportamiento del tipo de cambio figuran la oferta y demanda de divisas, así como el desempeño de sectores clave de la economía vinculados al comercio exterior.

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Asimismo, las exportaciones e importaciones desempeñan un papel determinante en la disponibilidad de dólares dentro del mercado nacional, lo que puede incidir directamente en la cotización de la moneda estadounidense.

Otro de los elementos que impactan el comportamiento cambiario es el ingreso de remesas familiares, una de las principales fuentes de divisas para la economía hondureña y un factor que contribuye a la estabilidad del mercado.

La política monetaria aplicada por el Banco Central de Honduras también influye en la evolución del tipo de cambio, al igual que las decisiones orientadas a preservar el equilibrio macroeconómico del país.

De igual forma, el nivel de reservas internacionales administradas por el BCH constituye un indicador relevante para el comportamiento de la moneda nacional frente al dólar.

Especialistas señalan que la evolución del tipo de cambio responde a una combinación de factores internos y externos que pueden variar según las condiciones económicas y financieras.

Las fluctuaciones en los mercados internacionales, el comportamiento de las economías de los principales socios comerciales y los movimientos globales de capital también pueden influir en la cotización de la divisa estadounidense.

En el ámbito nacional, las expectativas de los agentes económicos y la dinámica de los sectores productivos continúan siendo variables observadas de cerca por las autoridades monetarias.

Mientras tanto, el BCH mantiene la publicación diaria del tipo de cambio oficial, herramienta utilizada como referencia para operaciones comerciales, financieras y cambiarias en el país.