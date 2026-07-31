¿Falta de deseo sexual? Estudio revela la realidad de los hombres en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La dificultad para alcanzar el orgasmo, el bajo deseo sexual y la eyaculación precoz son los síntomas de disfunción sexual más reportados por hombres en Honduras, de acuerdo con una investigación realizada por estudiantes de Psicología y publicada en una prestigiosa revista científica del Reino Unido. La investigación reunió las respuestas de 10,582 hombres de los 18 departamentos del país y aportó nuevos datos sobre un tema del que existe poca evidencia científica a nivel regional, pese a su impacto en el bienestar emocional, la autoestima y la vida en pareja. El artículo, titulado Prevalencia de Síntomas de Disfunción Sexual Masculina en Honduras y publicado en la revista BMC Public Health, fue elaborado por la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y contó con el acompañamiento de un investigador de la Universidad de Barcelona. En una entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA, Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de la UTH, explicó que los datos fueron recolectados entre septiembre y noviembre de 2025 mediante una muestra no probabilística. Guzmán explicó que el equipo analizó respuestas de más de 10,000 hombres, entre lo 18 y 70 años, que participaron en el Cuestionario Hondureño de Sexualidad y Bienestar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La eyaculación retardada, entendida como la dificultad para alcanzar el orgasmo masculino, fue el síntoma más frecuente, con un 18.3%. En términos aproximados, cerca de dos de cada diez participantes afirmaron haber experimentado esta dificultad.

El segundo hallazgo más recurrente fue el bajo deseo sexual, reportado por el 11.7% de los encuestados. Al respecto, Guzmán, comentó que esto rompe con la creencia de que los hombres mantienen siempre un elevado interés sexual. Según el estudio, el bajo deseo sexual puede estar relacionado con factores como el estrés, la ansiedad, los síntomas depresivos, determinadas condiciones de salud o los efectos secundarios de algunos medicamentos. La eyaculación precoz fue señalada por el 10.5% de los participantes, mientras que el 6.4%, equivalente a aproximadamente seis de cada 100 hombres encuestados, reportó dificultades de erección. Otro 3% manifestó haber sentido dolor durante las relaciones sexuales, un síntoma conocido como dispareunia. Aunque el dolor durante las relaciones presentó el porcentaje más bajo, los investigadores señalaron que no debe minimizarse, debido a que puede estar vinculado con infecciones, alteraciones anatómicas u otras condiciones que necesitan atención médica. Los resultados también mostraron que algunos síntomas cambian conforme avanzan los años. La eyaculación retardada alcanzó su mayor frecuencia entre los hombres de 25 a 34 años, mientras que el bajo deseo sexual comenzó a aumentar después de los 35, una etapa que puede coincidir con mayores responsabilidades laborales, familiares y económicas.