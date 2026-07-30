Jorge Canahuati recibe reconocimiento por su trayectoria y liderazgo empresarial

El empresario Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), fue homenajeado este jueves 30 de julio por su trayectoria corporativa y aporte al desarrollo económico y social de Honduras y Centroamérica, durante una gala empresarial realizada en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa.