Jorge Canahuati recibe reconocimiento por su trayectoria y liderazgo empresarial

El empresario Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), fue homenajeado este jueves 30 de julio por su trayectoria corporativa y aporte al desarrollo económico y social de Honduras y Centroamérica, durante una gala empresarial realizada en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa.
El reconocimiento fue entregado por Manpower Group y Brain Consulting Group, en su primera edición, como parte de una ceremonia que reunió a más de 40 altos ejecutivos de diferentes sectores productivos del país, entre ellos representantes de la banca, telecomunicaciones, consumo masivo y otras industrias.
Durante la velada, Canahuati Larach fue distinguido por su liderazgo al frente de Grupo OPSA, empresa que agrupa medios de comunicación con una amplia trayectoria en Honduras y la región, así como por su contribución al fortalecimiento de la industria informativa.
Al recibir el galardón, el empresario expresó su agradecimiento y destacó la importancia de mantener la confianza y credibilidad como pilares fundamentales en el ejercicio empresarial y periodístico.
“Con mucho agradecimiento, lo recibimos, con mucha humildad también. Creo que es una vida entera, más de 60 años que el Grupo OPSA viene tratando de buscar generar la confianza, tener la credibilidad, que en medios de comunicación es muy importante”, manifestó.
Canahuati Larach también resaltó la importancia de preparar a las nuevas generaciones y fortalecer los valores que deben guiar a las empresas, especialmente aquellas vinculadas con la comunicación.
“Lo importante es poder preparar a esas generaciones que vienen, establecer esos estándares, poder entender que uno se debe a nuestras audiencias, a nuestros consumidores y a nuestros clientes”, expresó.
La ceremonia también marcó la celebración del 28 aniversario de Manpower Group en Honduras, firma que destacó la trayectoria de líderes empresariales que han generado impacto en sus sectores y en la sociedad.
“La actividad es una premiación a los líderes más visionarios de Honduras, donde se les está reconociendo por su legado y por su trayectoria”, explicó Isis Sandoval, country manager de Manpower Group para Honduras y Nicaragua.
Por su parte, Lesslie de Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group, señaló que los homenajeados fueron seleccionados por su trayectoria profesional y por el impacto que han generado más allá de sus organizaciones.
“Son líderes que realmente tienen una trayectoria y un impacto social demostrado a nivel país y que esto está impactando no solamente en sus empresas, sino también a nivel regional”, afirmó.
La jornada concluyó con una conferencia magistral impartida por Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, quien compartió con los asistentes su visión sobre el liderazgo transformador y los retos para el futuro empresarial.
En una velada donde la elegancia y el reconocimiento a la visión empresarial se fusionaron de manera magistral, el sector privado celebró la grandeza de quienes día a día construyen el futuro productivo del país.
La cita reunió a las figuras más destacadas de la industria, en un ambiente diseñado para rendir tributo al esfuerzo, la resiliencia y el compromiso de personalidades que inspiran con su ejemplo.
Los galardones para cada líder empresarial fueron hechos por Manpower Group y Brain Consulting Group, en su primera edición.
Dentro de este selecto grupo de homenajeados destacó la figura del licenciado Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios (E&N), galardonado por su impecable trayectoria corporativa y su aporte invaluable al desarrollo de Honduras y Centroamérica.
Un salón del Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa sirvió como el escenario idóneo para acoger esta gala de distinción institucional, convocando a más de 40 altos directivos del ámbito bancario, de consumo masivo y telecomunicaciones, entre otros rubros.
El encuentro se convirtió en un distinguido punto de convergencia donde se aplaudió la valiosa contribución de cada ejecutivo al dinamismo socioeconómico del país, reforzando los lazos de colaboración entre las industrias líderes de la región.
La emotiva ceremonia adquirió un matiz aún más especial al enmarcarse en la celebración de un hito institucional de alto valor para las firmas organizadoras, reafirmando su sólida presencia en el territorio nacional.
La velada ofreció a los presentes una experiencia enriquecedora con la presentación de la conferencia magistral impartida por Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, quien viajó especialmente desde México para compartir su visión estratégica sobre el liderazgo transformador.