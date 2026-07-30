Messi, en problemas: Se unen para quitarle premio al argentino por lo que hizo

El pasado 3 de junio, se le dio el Princesa de Asturias de los Deporte 2026 a Lionel Messi por su trayectoria y labor solidaria. En su momento, el jurado señaló que le daban el premio, entre otras cosas, porque: Messi, “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.