Ester Expósito estalla tras noticia sobre Mbappé y toma inesperada decisión

Ester Expósito rompe el silencio y lanza una contundente advertencia tras los rumores sobre Kylian Mbappé.
Ester Expósito decidió ponerle un alto a la ola de rumores, publicaciones falsas y contenidos manipulados que han circulado en las últimas semanas sobre su relación con el futbolista francés Kylian Mbappé.
La actriz española publicó un contundente comunicado en el que aseguró que la difusión de información falsa ha cruzado todos los límites y anunció que tomará medidas legales para proteger su honor, su imagen y su privacidad.
La protagonista de Élite reaccionó luego de varios días de intensa especulación en redes sociales, donde comenzaron a circular fotografías alteradas, titulares engañosos y contenidos creados con inteligencia artificial que apuntaban a una supuesta crisis sentimental, problemas en la pareja e incluso presuntas infidelidades.
A través de sus historias de Instagram, Expósito expresó su molestia por el uso de su vida personal para generar información falsa y señaló que muchas de esas publicaciones tienen como objetivo perjudicar su imagen pública.
"En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy", escribió la actriz en su comunicado.
La española aseguró que detrás de algunas publicaciones existen montajes, manipulaciones digitales e imágenes creadas para distorsionar la realidad y afectar su reputación.
"Son bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad", añadió.
Expósito explicó que durante su carrera ha aprendido a convivir con la exposición mediática, pero dejó claro que existe una diferencia entre el interés público y la difusión de información falsa.
"Estoy acostumbrada a la exposición que implica mi profesión, pero no todo vale. Esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables", afirmó.
Con esta postura, la actriz dejó claro que buscará que quienes hayan difundido contenido que considere falso o difamatorio respondan ante las autoridades correspondientes.
La polémica aumentó después de que la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé comenzara a captar la atención internacional. Tras aparecer juntos en diferentes momentos, ambos se convirtieron en una de las parejas más seguidas del mundo del entretenimiento y el deporte.
Sin embargo, el interés mediático también provocó la aparición de numerosas publicaciones sin confirmar que aseguraban una supuesta crisis entre ambos, además de rumores sobre terceras personas y situaciones que nunca fueron comprobadas.
Según reportes de medios españoles, algunas de las imágenes que circularon en redes sociales habrían sido manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial, siendo compartidas posteriormente como si fueran reales.
La expectativa creció aún más durante el Mundial 2026, cuando la actriz fue vinculada al entorno del delantero francés y posteriormente Mbappé generó revuelo al publicar durante unos segundos una imagen de Expósito en sus historias de Instagram antes de eliminarla.
Ahora, con su comunicado, Ester Expósito dejó claro que el problema no es la atención sobre su vida sentimental, sino la creación y difusión de contenido falso que, según ella, busca dañar su imagen y su relación con el futbolista francés.
El pronunciamiento de la intérprete se produce luego de una ola de publicaciones en redes que buscaban dar por hecho una serie de inventos que afectaron su imagen pública