Marvin Arriola anuncia el fin de Los Hermanos Arriola por "avaricia e hipocresía"

Una de las agrupaciones más emblemáticas de la música garífuna hondureña podría haber llegado a su fin. Marvin Arriola, bajista de Los Hermanos Arriola, sorprendió este jueves al anunciar en sus redes sociales que el proyecto musical deja de existir, acompañando el mensaje con fuertes declaraciones sobre las razones que, según él, provocaron la ruptura.
A través de una extensa publicación, el músico aseguró que decidió cerrar este capítulo de su vida con serenidad, afirmando que prefiere alejarse "en paz" antes que permanecer en un entorno donde, a su juicio, dejaron de coincidir valores como la transparencia y la lealtad.
"Hay ciclos que se cierran no por falta de ganas, sino porque la transparencia y la lealtad ya no coincidían en el mismo espacio. Las verdaderas intenciones siempre salen a la luz con el tiempo", escribió el artista, quien añadió que se marcha "con la conciencia limpia, la música por delante y sin mirar atrás".
En el mismo mensaje, Marvin Arriola afirmó que Los Hermanos Arriola dejan de existir debido a cuatro factores que enumeró de forma directa: "la ambición, el egoísmo, la avaricia y la hipocresía". Aunque evitó revelar mayores detalles sobre el conflicto, aseguró que confía en que "la justicia divina no fallará nunca" y concluyó deseando éxito a quienes continúen su camino.
El anuncio ocurre poco más de un mes después de que el músico informara que renunciaba a su cargo como director musical de la agrupación, una función que desempeñó durante 18 años, desde el 12 de junio de 2008 hasta el 12 de junio de 2026.
En aquella ocasión aclaró que su decisión no significaba abandonar el grupo, sino únicamente dejar la dirección artística. "Yo no estoy renunciando para salirme del Grupo Los Hermanos Arriola. Solo renuncié a mi cargo de director musical... pero seguiré con mi instrumento", explicó entonces.
También aprovechó ese primer pronunciamiento para responder a personas que, según él, difundían comentarios en redes sociales sobre su salida. Sin mencionar nombres, lanzó críticas y afirmó que, si existía algún conflicto por resolver, las personas involucradas debían acudir a los tribunales o buscarlo directamente para dialogar.
Aunque ninguno de los demás integrantes ha emitido hasta ahora un comunicado oficial sobre las declaraciones de Marvin Arriola, las publicaciones han alimentado las versiones de que la separación estaría relacionada con diferencias familiares dentro de la agrupación, integrada en sus inicios por los hermanos Isaac, Alex, Milton, Marvin y Namibia Arriola.
Fundado en junio de 2008 en Tela, Atlántida, Los Hermanos Arriola se consolidó como uno de los referentes de la música garífuna en Honduras. Conocidos cariñosamente como "los negritos más queridos de Honduras", lograron conquistar al público fusionando ritmos tradicionales como la punta y la parranda con sonidos tropicales contemporáneos.
A lo largo de casi dos décadas de trayectoria, la agrupación se convirtió en un símbolo de la cultura garífuna dentro y fuera del país, participando en numerosos escenarios nacionales e internacionales y llevando su propuesta musical a diferentes generaciones de seguidores. Por ahora, el futuro de Los Hermanos Arriola permanece incierto.