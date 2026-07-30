Padre de Mauro cree que el vapeador influyó en la muerte de su hijo

Osamu Menéndez, padre de Mauro Menéndez e hijo de la actriz Aylín Mujica, rompió el silencio tras la muerte del joven DJ y compartió la teoría que, según él, podría explicar el origen de la enfermedad que terminó arrebatándole la vida. En medio del profundo dolor, aseguró que sospecha que el uso del vapeador desempeñó un papel determinante en el deterioro de la salud de su hijo.
Durante una entrevista concedida al periodista Erwin Pérez, Menéndez habló del difícil proceso que enfrenta desde el fallecimiento de Mauro, de 33 años, ocurrido días después de ser hospitalizado en Barbados. El padre confesó que aún le cuesta aceptar la pérdida y recordó el impacto que sintió al reconocer el cuerpo de su hijo junto a Aylín Mujica.
La actriz había revelado previamente en el programa "La Mesa Caliente" que Mauro viajó a Barbados pese a presentar un cuadro de neumonía. Según explicó, durante su estancia en la isla una amiga del joven la llamó para informarle que había sufrido varias convulsiones mientras jugaba fútbol en la playa con un grupo de amigos.
Mujica también relató que logró mantener una comunicación con el personal médico mientras su hijo era trasladado en ambulancia. Los especialistas detectaron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón, por lo que intentaron reanimarlo en repetidas ocasiones, aunque finalmente no lograron salvarle la vida.
Mauro Menéndez desarrollaba su carrera artística como DJ y productor musical bajo el nombre de "MAAHEZ", proyecto con el que había comenzado a consolidarse en la escena electrónica y que representaba una de sus mayores pasiones profesionales.
Al recordar los hábitos de su hijo, Osamu Menéndez manifestó que el uso del vapeador pudo haber sido un factor determinante en la aparición de la neumonía. Aunque sus declaraciones reflejan una apreciación personal y no una conclusión médica confirmada, el padre expresó con firmeza su preocupación por este tipo de dispositivos.
"Yo sé que una de las cosas que le debe de haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, el vape, eso. ¡No fumen eso, de verdad no fumen eso! Yo sé que eso fue lo que lo mató a él", afirmó con evidente emoción durante la entrevista.
Los vapeadores funcionan mediante una batería que calienta un líquido para transformarlo en un aerosol que posteriormente es inhalado. Dependiendo del producto, estos líquidos pueden contener nicotina, saborizantes y distintas sustancias químicas, motivo por el cual su uso ha sido objeto de crecientes investigaciones sobre sus posibles efectos en la salud respiratoria.
Pese al profundo dolor que enfrenta, Osamu reconoció que intenta encontrar fuerzas para continuar adelante por sus otros dos hijos, Adri y Oliver. Sin embargo, admitió que la pérdida de Mauro cambió su vida para siempre y que difícilmente volverá a sentirse completamente feliz.
"No creo que yo vaya a poder ser la misma persona en algún momento. No creo que pueda volver a ser feliz plenamente, pero trataré y haré mi mayor esfuerzo reintegrándome a todo lo que siempre he hecho y a poder hablar con mis amigos y tener una vida normal. Ha sido superfuerte esto", expresó conmovido. Tras el fallecimiento del joven, Aylín Mujica y Osamu Menéndez viajaron a Barbados para realizar los trámites correspondientes y cumplir la última voluntad de su hijo. De acuerdo con lo informado por la familia, Mauro deseaba ser cremado, por lo que sus cenizas serán trasladadas a Miami, ciudad donde reside la actriz.