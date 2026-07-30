Padre de Mauro cree que el vapeador influyó en la muerte de su hijo

"No creo que yo vaya a poder ser la misma persona en algún momento. No creo que pueda volver a ser feliz plenamente, pero trataré y haré mi mayor esfuerzo reintegrándome a todo lo que siempre he hecho y a poder hablar con mis amigos y tener una vida normal. Ha sido superfuerte esto", expresó conmovido. Tras el fallecimiento del joven, Aylín Mujica y Osamu Menéndez viajaron a Barbados para realizar los trámites correspondientes y cumplir la última voluntad de su hijo. De acuerdo con lo informado por la familia, Mauro deseaba ser cremado, por lo que sus cenizas serán trasladadas a Miami, ciudad donde reside la actriz.