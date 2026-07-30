Pocos lo conocían y ahora jugará en Real Madrid: la increíble historia de Carlos Espí

Con solo 21 años, Carlos Espí pasó de ser una promesa del Levante a vestir la camiseta del club más laureado de Europa. El Real Madrid confía en que pueda convertirse en uno de los grandes delanteros del futuro. FOTOS Intagram de Carlos Espi.
Carlos Espí se convirtió en uno de los fichajes más inesperados del verano. El conjunto blanco apostó por el delantero valenciano con un contrato hasta 2031.
El atacante nació el 17 de noviembre de 2005 en Tavernes de la Valldigna, una localidad valenciana donde comenzó a dar sus primeras patadas al balón.
Antes de llegar a la cantera granota, Carlos Espí se formó en la UD Alzira, donde llamó la atención por su facilidad para marcar goles.
En apenas dos temporadas pasó del equipo juvenil al filial y posteriormente al primer equipo del Levante, demostrando una evolución poco habitual para un delantero de su edad.
Con 1.94 metros de estatura, destaca por su potencia física, su juego aéreo y su capacidad para definir dentro del área.
Carlos Espí ha defendido la camiseta de la Selección de España en categorías menores. En uno de sus primeros partidos con la Sub-19 dejó su huella al marcar un doblete frente a Noruega.
Sus actuaciones con el Levante despertaron el interés de varios clubes europeos, pero fue el Real Madrid el que terminó apostando por su fichaje.
Antes de que apareciera el Real Madrid, varios clubes de la Premier League seguían muy de cerca su situación e incluso existieron contactos para ficharlo.
Muchos analistas lo consideran uno de los delanteros españoles con mayor proyección gracias a su capacidad goleadora y madurez sobre el terreno de juego.
El delantero también ha conquistado fuera de las canchas, aquí junto a su novia.
Desde sus primeros pasos en el fútbol profesional aseguró que su objetivo era competir al máximo nivel y medirse con los mejores jugadores del mundo.