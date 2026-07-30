Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Filtran la verdad detrás de la esperada boda

"Ajenos al revuelo, Gio y CR7 disfrutan de un verano de desconexión con familiares y amigos como Edu Aguirre, con el que han celebrado su victoria en La Velada del Año. Unos merecidos días de descanso que comenzaron tras el paso del jugador luso por el Mundial 2026. Con sus agendas libres, aprovechan para estar en la playa y en la piscina con sus hijos, jugar al golf, disfrutar de comidas en familia y mantenerse activos con entrenamientos. Una rutina estival que demuestra que no están ultimando los preparativos de boda", señala la revista.