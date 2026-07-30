Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Filtran la verdad detrás de la esperada boda

Medio destapa la verdad tras la última información que surgió acerca de una posible boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
Cristiano Ronaldo disfruta de unas merecidas vacaciones junto a Georgina Rodríguez y su familia después de poner fin a su participación en el Mundial de 2026.
La selección Portugal y CR7 quedaron lejos de las expectativas al ser eliminada en el Mundial 2026 sin lograr avanzar a las instancias decisivas.
Con el delantero portugués alejado temporalmente de los terrenos de juego, los rumores sobre su esperada boda con la modelo hispano-argentina han vuelto a cobrar fuerza.
Ya pasó un año desde que Georgina Rodríguez fue sorprendida con la propuesta de matrimonio de Cristiano Ronaldo. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre cuándo llegará el esperado enlace, aunque la pareja ha mantenido en total reserva los detalles de la ceremonia.
Tras finalizar la participación de Cristiano en la Copa del Mundo, comenzaron a intensificarse las versiones que apuntaban a que la boda estaba más cerca que nunca.
En los últimos días, incluso se viralizó el rumor de que ambos contraerían matrimonio el próximo sábado 1 de agosto.
El revuelo surgió después de que el programa portugués V+ Fama difundiera una imagen de la supuesta invitación al enlace.
En ella se indicaba que Cristiano y Georgina habían citado a sus invitados para el sábado 1 de agosto a las 2:00 de la tarde en la Quinta da Regaleira, ubicada en Sintra, Portugal.
La presunta invitación también señalaba que el código de vestimenta para la ceremonia sería de color negro, un detalle que rápidamente alimentó las especulaciones en redes sociales y medios de comunicación.
Sin embargo, desde el emblemático palacio del siglo XIX, uno de los lugares turísticos más visitados de Portugal, evitaron pronunciarse sobre el supuesto evento.
No obstante, la revista ¡HOLA! desmintió la información al asegurar que este sábado la Quinta da Regaleira abrirá con normalidad para las visitas turísticas y que, además, durante la noche albergará el espectáculo A Todas As Mulheres, protagonizado por la intérprete, compositora y productora Silvana Peres.
Asimismo, fuentes cercanas a la pareja consultadas por la publicación confirmaron que el esperado enlace entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no se celebrará este fin de semana.
"Ajenos al revuelo, Gio y CR7 disfrutan de un verano de desconexión con familiares y amigos como Edu Aguirre, con el que han celebrado su victoria en La Velada del Año. Unos merecidos días de descanso que comenzaron tras el paso del jugador luso por el Mundial 2026. Con sus agendas libres, aprovechan para estar en la playa y en la piscina con sus hijos, jugar al golf, disfrutar de comidas en familia y mantenerse activos con entrenamientos. Una rutina estival que demuestra que no están ultimando los preparativos de boda", señala la revista.
Desde que hicieron público su compromiso, Georgina ha dejado claro en varias ocasiones que ambos desean celebrar una boda íntima, lejos de los grandes focos mediáticos.
Mientras tanto, Cristiano Ronaldo continúa disfrutando de sus vacaciones antes de reincorporarse en las próximas semanas a la pretemporada del Al Nassr, donde afrontará una nueva campaña con el conjunto saudí.